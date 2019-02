Vo favorizovanom menoslove aj Slovenka, z obhajcov chýba jediný

Program 45. MS v alpských lyžiarskych disciplínach v Are:

utorok 5. februára



12.30 super-G žien



streda 6. februára



12.30 super-G mužov



piatok 8. februára



11.00 alpská kombinácia žien (11.00 zjazd, 16.15 slalom)



sobota 9. februára



12.30 zjazd mužov



nedeľa 10. februára



12.30 zjazd žien



pondelok 11. februára



10.00/13.00 kvalifikácia do obrovského slalomu žien



11.00 alpská kombinácia mužov (11.00 zjazd, 14.30 slalom)



utorok 12. februára



16.00 súťaž tímov



štvrtok 14. februára



10.00/13.30 kvalifikácia do obrovského slalomu mužov



14.15/17.45 obrovský slalom žien



piatok 15. februára



10.00/13.00 kvalifikácia do slalomu žien



14.15/17.45 obrovský slalom mužov



sobota 16. februára



10.00/13.00 kvalifikácia do slalomu mužov



11.00/14.30 slalom žien



nedeľa 17. februára



11.00/14.30 slalom mužov





Are 4. februára (TASR) - Are je prvé švédske lyžiarske stredisko, ktoré malo vlek. Premával v ňom od roku 1940 a o 14 rokov neskôr sa tam konali MS, potom v roku 2007 ďalšie. Teraz do tretice bude rozdávanie 11 medailových kolekcií sledovať odhadom 120 tisíc divákov a do 1500 zástupcov médií.Pre slovenské zjazdové lyžovanie je skvelá správa, že v top-populárnom olympijskom odvetví má na top-podujatí top-medailovú kandidátku, dokonca trojnásobnú. Petra Vlhová sa v uplynulých týždňoch stalana dva zlaté kovy v oboch točivých disciplínach, pričom bez šance na titul nie je ani v alpskej kombinácii (zjazdu a slalomu). Znie to neskutočne, lenže je to tak, veď za štandardných okolností by sa o jej sobotnom 5. mieste v slalomovej generálke nehovorilo ako o neúspechu. Je priam neuveriteľné, ako po sérii druhých a (prvých) miest dokáže predtým roky pozitívne vnímaný výsledok posunúť latku očakávaní - fanúšikov, médií i samotného tímu pretekárky.Na druhej strane - konkurencia nespí. A tak treba zobrať do úvahy aj to, že Mikaela Shiffrinová nie je jediná súperka. V slalome sa počíta napríklad aj so Švajčiarkou Wendy Holdenerovou i s dvojicami Švédok a Rakúšaniek. Vsú nabudené rutinérky tejto disciplíny ako Nemka Viktoria Rebensburgová, Francúzka Tessa Worleyová a plejáda talianskych techničiek, plus Nórka Ragnhild Mowinckelová. V kombinácii to je nevyspytateľné, ale favoritky sa radia už z menovaných.V super-G a v zjazde je verejnosť zvedavá na obe slávne Američanky. Ubolená veteránka Lindsey Vonnová sa pokúsi o svoj posledný zjazdársky triumf a Shiffrinová o prvý na MS v rýchlom sklze. V ňom však exceluje aj enkláva Rakúšaniek i ďalšie lyžiarky, adeptiek na medaily je viac ako by ponúkal jednociferný údaj. V ženskej kategórii sa predstavia všetky obhajkyne titulov, teda Shiffrinová (slalom), Holdenerová (kombinácia), Worleyová (obrovský slalom), Rakúšanka Nicole Schmidhoferová (super-G) a Slovinka Ilka Štuhecová (zjazd).U mužov chýba obhajca zlata zo St. Moritzu, Kanaďan Erik Guay. Zjazd bol pred dvoma rokmi korisťou Švajčiara Beata Feuza, kombinácia jeho krajana Luca Aerniho a obe točivé súťaže vyhral Marcel Hirscher. Fenomenálny Rakúšan má status absolútne sledovaného pretekára a nezvyčajne jasného favorita v slalome i obrovskom slalome, hoci najmä medzi husto postavenými bránkami ho prenasleduje "banda" excelentných rivalov. Naopak, Aerni by svoj titul na základe súčasnej formy nemal ako obhájiť a Feuz má plejádu súperov medzi Talianmi, Rakúšanmi a samozrejme Nórmi. V super-G by mal nový majster sveta vzísť z príbuznej konkurencie. V zornom poli pre obe kĺzavé súťaže bude najmä Nór Aksel Lund Svindal, ktorý podobne ako Vonnová v tejto sezóne končí svoju úžasnú kariéru.