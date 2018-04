Vo Fortuna lige aj v druhej lige sa stále hrá o veľa

Za istých okolností sa môže hrať play off o účasť v Európskej lige UEFA 2018/2018.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Oficiálny portál slovenskej futbalovej Fortuna ligy pred nadchádzajúcim vyvrcholením dvoch najvyšších súťaží, resp. Slovenským pohárom Slovnaft Cupom priblížil tému možných baráží. Vysvetľujúce podrobnosti v rozhovore poskytol výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.



Za istých okolností sa môže hrať play off o účasť v Európskej lige UEFA 2018/2018. "Bude to naozaj dramatické. Postup MFK Ružomberok do finále pohára situáciu mimoriadne zamotal a bude zaujímavé sledovať, ako to nakoniec dopadne. Čaká nás finále Slovnaft Cupu a jeho výsledok bude dôležitý aj pre ďalší vývoj z hľadiska baráží. Ak by finále vyhral Slovan Bratislava, a zároveň skončil vo Fortuna lige do tretieho miesta, baráž sa hrať bude. Dôležité potom bude aj konečné umiestnenie ostatných klubov v tabuľke, keďže model zvýhodňuje vyššie postavené mužstvá (štvrtý bude hrať semifinále so siedmym a piaty so šiestym tímom tabuľky na domácom ihrisku). Naopak, ak vyhrá finále MFK Ružomberok, ktorý je aktuálne šiesty, tak sa už s určitosťou play off zápasy o Európsku ligu hrať nebudú, keďže strata Liptákov na 3. miesto je štyri kolá pred koncom nadstavby 13-bodová. Boj o Európu však určite nevzdali ani v Žiline, či Trenčíne, keďže tretie miesto majú stále na dohľad. Ak by sa jednému z týchto mužstiev podarilo dostať v konečnej tabuľke pred Slovan, play off o Európsku ligu by sa nehralo ani v takomto prípade," uviedol Mertinyák.



Stále nie je rozhodnuté ani v boji o záchranu, kde pripadá do úvahy barážový dvojzápas o účasť vo FL. "Vývoj v druhej lige je takisto mimoriadne napínavý. S formou ŠKF Sereď asi počítal len málokto, ale vyzerá to tak, že líder je aktuálne nezastaviteľný. Súboj o čelo určite chcú zviesť aj tímy Skalice či Popradu, pričom bez šance nie je ani Lokomotíva Košice. Ale späť k otázke, v prípade barážového dvojzápasu o účasť vo Fortuna lige bude podstatné, aby sme mali jasno v otázke priameho postupujúceho. Prezídium ÚLK ako riadiaca organizácia Fortuna ligy prijalo sériu uznesení, ktoré v zmysle Súťažného poriadku SFZ riešia situáciu v prípade, že by víťaz druhej ligy neprejavil záujem o priamy postup. V takomto prípade by v zmysle Súťažného poriadku bola ponúknutá možnosť priameho postupu druhému tímu tabuľky, ale tím na treťom mieste by už nemal možnosť hrať v barážovom dvojzápase o účasť vo Fortuna lige. Toto sme si jasne odkomunikovali aj so zástupcami Asociácie klubov II. futbalovej ligy. Podmienky mimoriadneho použitia klubového licenčného systému SFZ boli klubom II. ligy, ktorých sa ešte týka možnosť priameho, či barážového postupu, zaslané už na začiatku apríla a na začiatok budúceho týždňa máme naplánované stretnutie, kde priamo so zástupcami dotknutých klubov preberieme všetky alternatívy. Chceme vedieť aj ich aktuálny stav z hľadiska pripravenosti na splnenie licenčných podmienok, pretože záver mája bude hektický a nemôže priniesť ani z našej strany žiadne zaváhanie," objasnil výkonný riaditeľ ÚLK.