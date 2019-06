Do Šamorína na P-T-S prídu aj účastníci Diamantovej ligy

Hlavný program 54. ročníka P-T-S:

19.45 slávnostné otvorenie



20.04 400 m prek. M



20.09 trojskok M



20.10 výška M



20.14 400 m prek. Ž



20.24 100 m prek. Ž – I. rozbeh



20.30 100 m prek Ž – II. rozbeh







20.40 100 m M – I. rozbeh



20.45 100 m M – II. rozbeh



20.50 oštep M



20.52 1000 m M



21.00 3000 m chôdza M a Ž



21.05 diaľka Ž (Memoriál E. Šuranovej)



21.15 800 m Ž



21.25 400 m Ž



21.35 3000 m prek. M



21.50 100 m prek. Ž – finále



22.00 100 m M – finále



22.05 slávnostné ocenenie 14 víťazov

Šamorín 14. júna (TASR) - Bieloruska Elvira Hermanová i Ayanleh Souleiman z Džibuti pricestovali do dejiska atletického mítingu P-T-S len niekoľko hodín po tom, ako štartovali na podujatí Diamantovej ligy v Osle. Hermanová na 100 metrov prekážok aj Souleiman na míľovej trati obsadili zhodne tretiu pozíciu.Obaja ešte vo štvrtok večer súťažili v Nórsku a v piatok sa už zúčastnili na tlačovej konferencii v Šamoríne. V sobotu budú obaja veľkými favoritmi, Souleiman nepobeží míľu, ale svoju najobľúbenejšiu disciplínu 1000 m, v ktorej je halový svetový rekordér (2:14,20 min). Práve na tejto trati platí najstaršie maximum mítingu, ešte v roku 1957 ho časom 2:19,6 stanovil Stanislav Jungwirth.vyhlásil Souleiman. Pre Hermanovú to na rozdiel od neho nebude premiéra na P-T-S, no tentoraz sa už predstaví ako majsterka Európy z Berlína 2018:Vo výške mužov bude na rekord šamorínskeho štadióna (226 cm) útočiť bronzový medailista na MS 2017 Majd Eddin Ghazal zo Sýrie, ktorý na P-T-S štartoval aj pred dvoma rokmi:Organizátori nemysleli len na prilákanie zahraničných atlétov, ale aj na silnú domácu účasť. Okrem šprintéra Jána Volka, trojskokana Tomáša Veszelku či chodkyne Márie Katerinky Czakovej sa predstaví tiež Gabriela Gajanová. Bronzová medailistka na ME 2016 do 18 rokov a MEJ 2017 je už istá účastníčka svetového šampionátu v Dauhe a aj po Diamantovej lige v Osle vedie tohtoročné európske tabuľky:Hlavný program 54. ročníka P-T-S sa v sobotu koná po 20.00 h.dodal prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) a šéf organizačného výboru P-T-S Peter Korčok.Organizátori nemysleli len na prilákanie zahraničných atlétov, ale aj na silnú domácu účasť. Bronzová medailistka na ME 2016 do 18 rokov a MEJ 2017 je už istá účastníčka svetového šampionátu v Dauhe a aj po Diamantovej lige v Osle vedie tohtoročné európske tabuľky v behu na 800 metrov:Hlavný program 54. ročníka P-T-S sa v sobotu koná po 20.00 h.dodal prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) a šéf organizačného výboru P-T-S Peter Korčok:100 m: 10,01 Femi Ogunode (Katar) 2016 – 10,01 Femi Ogunode (Katar) 2016 – 10,40 Ján Volko (Naša atletika Bratislava)400 m: 44,36 Michael Johnson (USA) 1992 – 48,40 Denis Danáč (SR) 2017 – 47,67 Šimon Bujna (Slávia UK Bratislava)800 m: 1:44,70 Nicholas Kipkoech (Keňa) 2016 – 1:44,70 Nicholas Kipkoech (Keňa) – 1:52,40 Andrej Paulíny (AK ZŤS Martin)1000 m: 2:19,6 Stanislav Jungwirth (ČSSR) 1957 – neustanovený – 2:27,95 Alexander Jablokov (Slávia UK Bratislava)1500 m: 3:31,29 Daniel Komen (Keňa) 1997 – 3:36,98 Collins Cheboi (Keňa) 2016 – 3:54,33 Andrej Paulíny (AK ZŤS Martin)5000 m: 12:56,66 Tom Nyariki (Keňa) 1997 –14:16,95 Laviniu Madalin Chis (Rum.) 2018 – 14:35,21 Tibor Sahajda (BMSC Bratislava)3000 m prek.: 8:08,91 Joseph Keter (Keňa) 1998 – 10:05,10 Roman Vajs (SR) 2017 – 9:19,02 Dávid Mazúch (ŠK ŠOG Nitra)110 m prek: 13,13 Mark Crear (USA) 1998 – 14,07 Petr Svoboda (ČR) 2017 – 14,70 Matej Baluch (AŠK Slávia Spišská Nová Ves)400 m prek.: 48,24 Samuel Matete (Zambia) 1994 – 49,39 Jack Green (V. Brit.) 2016 – 51,07 Martin Kučera (BK HNTN Bratislava)výška: 240 Sorin Matei (Rum.) 1990 – 226 Maxim Nedosekov (Biel.) 2018 – 212 Lukáš Beer (AC Stavbár Nitra, 226/hala – Lukáš Beer)diaľka: 849 Jaime Jefferson (Kuba) 1987 – 700 Ján Šuba (SR) 2017 – 735 Tomáš Veszelka (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)trojskok: 17,90 Vladimir Inozemcev (ZSSR) 1990 – 16,66 Elvijs Misans (Lot.) 2018 – 14,84 Ján Šuba (AC Stavbár Nitra, 16,78/hala – Tomáš Veszelka)guľa: 21,79 Udo Beyer (NDR) 1978 – 20,97 Francisco Belo (Portug.) 2019 – 18,96 Matúš Olej (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)oštep: 90,80 Jan Železný (ČR) 1995 – 88,94 Jakub Vadlejch (ČR) 2018 – 73,93 Maximilián Slezák (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)3000 m chôdza: 10:56,34 Roman Mrázek (ČSSR) 1989 – 10:56,98 Dawid Tomala (Poľ.) 2018 – 12:58,74/hala Patrik Nemčok (BCF Dukla Banská Bystrica)100 m: 11,09 Jarmila Kratochvílová (ČSSR) 1981 a Marlies Göhrová (NDR) 1983 – 11,36 Alyssa Conleyová (JAR) 2016 – 11,84 Monika Weigertová (Slávia UK Bratislava)200 m: 21,97 Jarmila Kratochvílová (ČSSR) 1981 – 24,24 Alexandra Bezeková (SR) 2017 – 24,09 Iveta Putalová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)400 m: 49,83 Taťána Kocembová (ČSSR) 1986 – 52,26 Anita Horvatová (Slovin.) 2018 – 53,10 Iveta Putalová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)800 m: 1:58,65 Kelly Holmesová (V. Brit.) 1997 – 2:00,36 Tigist Assefová (Et.) 2016 – 2:00,58 Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin)1500 m: 4:00,81 Jackline Marangová (Keňa) 1998 – 4:45,12 Lucia Beláková (SR) 2017 – 4:35,39 Lucia Šišoláková (Slávia ŠG Trenčín)100 m prek.: 12,47 Jordanka Donkovová (Bulh.) 1988 – 12,64 Elvira Hermanová (Biel.) 2018 – 13,16 Stanislava Lajčáková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)400 m prek.: 54,68 Margarita Ponomariovová (ZSSR) 1991 – neustanovený – 57,46 Michaela Pešková (AŠK Slávia Trnava)výška: 203 Inga Babakovová (Ukr.) a Tatiana Motkovová (Rus.) 1995 – 182 Luca Rennerová (Maď.) 2018 – 183 Tatiana Dunajská (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)diaľka: 735 Galina Čisťakovová (ZSSR) 1990 – 667 Daria Klišinová (Rus.) 2017 – 627 Jana Velďáková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, 636/hala – Lucia Vadlejch)oštep: 59,33 Valeria Zabruskovová (Rus.) 2003 – 65,89 Tatiana Chaladovičová (Biel.) 2019 – 47,06 Júlia Hanuliaková (Slávia ŠG Trenčín)3000 m chôdza: 12:34,29 Mária Katerinka Czaková (SR) 2018 – 12:34,29 Mária Katerinka Czaková (SR) 2018 – 12:36,00/hala Mária Katerinka Czaková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica)