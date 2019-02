Vo veku 82 rokov zomrel bývalý španielsky majster Európy I. Calleja

Potvrdil to jeho bývalý klub Atletico Madrid, v ktorého drese získal dva majstrovské tituly a tešil sa aj z triumfu v Pohári víťazov pohárov v sezóne 1961/62.

Madrid 5. februára (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel v pondelok Isacio Calleja, bývalý španielsky futbalový majster Európy z roku 1964. Potvrdil to jeho bývalý klub Atletico Madrid, v ktorého drese získal dva majstrovské tituly a tešil sa aj z triumfu v Pohári víťazov pohárov v sezóne 1961/62.



Obranca Calleja prišiel do Atletica v roku 1958 a zostal v ňom až do konca hráčskej kariéry v roku 1972. Odohral zaň 425 zápasov. "Dnes je smutný deň pre rodinu 'rojiblanca'. Atletico Madrid smúti za bývalým hráčom Isaciom Callejom," citovala agentúra AFP z klubového komuniké.