Vo VŠC Dukla končia dvojičky Velďákové

Banská Bystrica 11. marca (TASR) - Vo Vojenskom športovom centre Dukla končia sestry Dana a Jana Velďákové. Tridsaťsedemročné dvojičky, ktoré boli dlhé roky ozdobou slovenskej atletiky v trojskoku a skoku do diaľky, nenaplnili kritériá strediska a musia sa s jeho podporou rozlúčiť.



Riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík presne vysvetlil aj dôvod. "Bohužiaľ, vek nezastavíte, a pravda je, že predchádzajúce dva roky už neplnili stanovené kritériá strediska. Dostali však ešte šancu, aby sa vzchopili a presvedčili. My sme sa s nimi dohodli minulý rok na jeseň, rátali sme s tým, že pôjdu na halové majstrovstvá Európy v Glasgowe, skončia do ôsmeho miesta a potvrdia, že ešte môžu byť medzi najlepšími, bohužiaľ sa tak nestalo."



Sestry Velďákové, obe trojnásobné olympioničky, ešte túto sezónu dokončia, no v inom režime. Šéftréner SAZ Martin Pupiš: "Už nebudú v zamestnaneckom pomere, ale pod hlavičkou Dukly budú ešte skákať a ktovie, možno sa dostanú aj na majstrovstvá sveta do Dauha. Trénovať ich bude neustále Radoslav Dubovský a čo bude ďalej sa už rysuje. S vrcholovou atletikou na konci sezóny pravdepodobne skončia a aj si pripravujú nejaké aktivity. Do úvahy možno pripadajú tri alternatívy, dôležité však je, že pri atletike chcú zostať. Vyštudovali ekonomiku, končia trénerstvo a rozbiehajú si klub v Košiciach. Za svoju kariéru veľa dosiahli a ešte dlho potrvá, kým budeme mať za ne plnohodnotnú náhradu."



Dana Velďáková mala v trojskoku osobný rekord 14,51 a v kariére dosiahla najviac na HME v Turíne 2009 a v Paríži 2011 s dvoma bronzami. Jana sa mohla v diaľke pochváliť osobným maximom 672 cm.