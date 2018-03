Slováci postúpili na ME vo vodnom póle, Slovenky neuspeli

odveta baráže o ME 2018:



Slovensko - Portugalsko 9:2 (1:0, 4:0, 3:1, 1:1)

Góly: Zaťovič, Čaraj a Bielik po 2, Molnár, Tkáč a Baláž - Sousa, Moreira

/prvý zápas: 16:4, na ME postúpilo Slovensko/



2. kolo kvalifikácie, odveta:



Turecko - Slovensko 10:9 (4:2, 1:1, 2:5, 3:1)

Góly SR: Kolářová 3, Stankovianska 2, Kurucová, Baranovičová, Hýroššová a Kačková po 1

/prvý zápas: 11:11, na ME postúpilo Turecko/





Košice 3. marca (TASR) - Slovenskí vodnopóloví reprezentanti postúpili na majstrovstvá Európy v Španielsku. Zverenci trénerskej dvojice Peter Nižný a Peter Tkáč zvíťazili aj v sobotňajšej odvete baráže nad Portugalskom 9:2 a nadviazali na suverénny triumf 16:4 z prvého súboja, ktorý sa hral 24. februára v Santa Maria de Lamas.Európsky šampionát sa uskutoční 14. až 28. júla v Barcelone.Slovenské reprezentantky vo vodnom póle prehrali v sobotňajšej odvete 2. kola kvalifikácie ME v Istanbule s domácim Tureckom 9:10. Zverenky trénera Mareka Gálisa v prvom zápase 18. februára v Košiciach len remizovali 11:11 a teraz tak definitívne prišli o postup na šampionát.