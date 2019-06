Ženy Olympia Košice obhájili titul a získali zlatý hetrik

Tretí titul v rade si zabezpečili víťazstvom nad Sláviou 12:3, proti Vrútkami dokázali otočiť nepriaznivý vývoj a zvíťazili 7:6.

Košice 9. júna (TASR) - Vodné pólistky ŠG Olympia Košice triumfovali na záverečnom turnaji sezóny a po víťazstvách nad Sláviou UK Bratislava a PVK Vrútky obhájili majstrovský titul a spečatili zlatý hetrik. Tréner Szabolcs Eschwig-Hajts je na svoje zverenkyne hrdý, oceňuje najmä skutočnosť, že titul získali napriek oslabeniu kádra.



Košičanky mali možnosť zavŕšiť úspešnú sezónu v domácom prostredí a na kúpalisku ČH sa im to aj podarilo. Tretí titul v rade si zabezpečili víťazstvom nad Sláviou 12:3, proti Vrútkami dokázali otočiť nepriaznivý vývoj a zvíťazili 7:6.



"Z tých troch titulov bol tento najťažší, pretože bolo cítiť stratu štyroch hráčok, ktoré po minulej sezóne odišli. Na dievčatá som preto pyšný," uviedol tréner Szabolcs Eschwig-Hajts pre kosiceonline.sk.



Kormidelník Olympie sa rovnako ako pri predošlých triumfoch nevyhol nútenému vykúpaniu v bazéne, do ktorého ho nasmerovali oslavujúce hráčky. Už tradičnú súčasť majstrovských osláv zvládol s nadhľadom. "Skúsil som vzdorovať, ale dvanásť dievčat predstavovalo veľkú presilu. Takéto kúpanie je však vždy to najpríjemnejšie."



Košický klub sa postupne zviditeľňuje aj na európskej scéne. V ročníku 2018/2019 organizoval B-skupinu Ligy majstrov, v ktorej hráčky pripísali tri výrazné prehry, no cenné skúsenosti zúročili v domácej súťaži. Na prestížnu konfrontáciu chcú nadviazať aj v blízkej budúcnosti.



"Prihlásime sa do Euroligy žien a prihlášku sme už poslali aj do Danubia ligy, v ktorej budeme hrať proti družstvám z Rumunska, Srbska, Belgicka i Maďarska. Predtým však bude našou prioritou posilnenie kádra o štyri legionárky. Na tom už pracujeme a v tejto chvíli môžem prezradiť, že onedlho k nám prídu na skúšku dve asi najlepšie hráčky z Ukrajiny," poznamenal manažér Ľubomír Tóth.