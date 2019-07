Vodnoslalomára J. Grigara ocenili za výkon na európskom šampionáte

Jakub Grigar sa narodil v roku 1997 v Liptovskom Mikuláši. Vodnému slalomu sa venuje od deviatich rokov, súťaží v disciplíne K1.

Liptovský Mikuláš 17. júla (TASR) – Slovenskému vodnoslalomárovi Jakubovi Grigarovi, ktorý sa stal majstrom Európy v kategórii K1 do 23 rokov, odovzdal v stredu primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč jedno z mestských vyznamenaní. Cenu primátora si odniesol za vynikajúcu reprezentáciu mesta po absolvovaní júlového európskeho šampionátu juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši.



Mladého športovca ocenenie potešilo. „Človek strávi naozaj veľa času zavretý v posilňovni alebo na tréningu, a teda je to ocenenie úspechu, za ktorým je veľa tvrdej práce,“ povedal.



Podľa primátora má Grigar pred sebou veľkú budúcnosť. „Predpokladám, že nadviaže na dobré výsledky našich vodákov z minulosti a bude pokračovať v tradícii úspechov na šampionátoch a olympiádach,“ uviedol.



Jakub Grigar sa narodil v roku 1997 v Liptovskom Mikuláši. Vodnému slalomu sa venuje od deviatich rokov, súťaží v disciplíne K1. V roku 2015 získal striebornú medailu na Majstrovstvách sveta v Londýne. Kvalifikoval sa na Letné olympijské hry 2016 v Riu de Janeiro, kde obsadil piate miesto. V roku 2016 získal zlato ICF Junior & U23 World Championships v Krakove, ktoré v roku 2017 obhájil na Slovensku v Čunove. Tento rok zvíťazil v K1 na európskom šampionáte do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši.