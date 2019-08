Vodný slalomár Martikán triumfoval v C1 na Slovak Open

Michal Martikán napriek dvom trestným sekundám predstihol vo finálovej jazde Čecha Vítězslava Gebasa o 33 stotín sekundy.

Čunovo 10. augusta (TASR) - Slovenský vodný slalomár Michal Martikán triumfoval v C1 na podujatí World Ranking Race Slovak Open 2019 v Čunove. Martikán napriek dvom trestným sekundám predstihol vo finálovej jazde Čecha Vítězslava Gebasa o 33 stotín sekundy. Tretí skončil Francúz Valentin Marteil (+3,60). Ďalší Slovák Matej Beňuš dostal 50-sekundovú penalizáciu a obsadil 9. priečku (+49,88).



"Toto bol špičkový tréning. Napriek tomu, že sú to najväčšie slovenské preteky, tak vzhľadom k pre nás veľmi dôležitej kvalifikácii na olympiádu, sú to stále iba tréningové preteky. Samozrejme, že som rád a vážim si to, že som vyhral, ale z tréningového hľadiska tam bolo viacero chýb, ktoré nemôžem akceptovať. Dúfam, že sa im vyhnem vo veľkých pretekoch," uviedol Martikán.