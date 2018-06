Vlna rozčarovania nad najmenej úspešným šampionátom vo vodnom slalome

Pre slovenskú výpravu nedopadli ME dobre a vyplavili z perejí viacero zásadných otázok.

Praha 4. júna (TASR) - Vlna rozčarovania sprevádzala 19. majstrovstvá Európy slalomárov na divokej vode v pražskej Troji. Pre slovenskú výpravu nedopadli dobre a vyplavili z perejí viacero zásadných otázok. Jedna z nich sa ponúka nástojčivo, kam smeruje najúspešnejší olympijský šport a do akej miery ho zasiahla revolučná generačná výmena. Predseda sekcie divokých vôd Richard Galovič si myslí, že reprezentácia onedlho opäť naskoči na medailový vlak, ktorý ju impozantným spôsobom sprevádzal dlhé roky.



Doteraz na ME nazbierala reprezentácia 91 vzácnych kovov (45-23-23), vrátane toho najčerstvejšieho, striebra hliadky singlistov s Martikánom, Slafkovským a Mirgorodským, v Troji jedinej medaily Slovákov. Práve oni sa postarali o to, že nepretržité reťazenie medailí sa na ME neprerušilo.



"Šport nie je len o solídnych výkonoch, no k radosti potrebujeme aj výsledky, žiaľ, prvýkrát v histórii sme bez individuálnej medaily," konštatoval Richard Galovič po skončení šampionátu. "Želateľné výsledky neprišli, neteší nás to, ale na druhej strane si myslím, že bolo vidieť viacero pozitív. Ak teda nebudeme panikáriť, môžeme dotiahnuť vodný slalom tam, kam sme si zaumienili. Smerujeme k totálnej obmene reprezentačného tímu, najväčšej generačnej od fungovania štátnej reprezentácie. Preto je prirodzené, že sa môžeme dostať do situácie, aká nastala. Aj keď sme sa individuálnych medailí od tých, ktorí nám vzácne kovy pravidelne prinášali a my sme si na ne navykli, nedočkali, mladí talentovaní majstri sveta v mládežníckych kategóriách ukázali na tomto šampionáte obrovský potenciál a progres. Problém nastal len v tom, že ešte nedorástli, aby medaily aj urobili. Ja len verím, že napriek momentálnym chudobnejším výsledkom čoskoro skvelé výsledky z minulosti zopakujeme."



Najdôležitejší fakt spočíva podľa Galoviča v tom, že sa vcelku vydarene odovzdal špecifický know-how zlatého tímu najtalentovanejším mládežníkom, ktorí sa zabudovávajú do reprezentácie. "V Prahe som si všímal ich prejav na vode a páčil sa mi. Sú to v podstate 18-, 19-roční športovci, ešte vlani štartujúci v juniorskej kategórii a ešte stále budú reprezentovať do 23 rokov. Špeciálne hovorím o singlistovi Markovi Mirgorodskom, kajakárke Eliške Mintálovej, slušné jazdy ukázali singlistka Soňa Stanovská aj kajakárka Michaela Haššová. Keď k nim pridám mladú Moniku Škáchovú a jej 4. miesto v novej olympijskej kategórii ženskom singli, tak máme pred sebou päť slušných výsledkov benjamínkov v tíme, a to nás presviedča, že s mládežou robíme dobre. Áno, medailí mohlo byť viac, našim veľkým osobnostiam šampionát nevyšiel tak, ako by si želali, no pripomínam, že Sašo Slafkovský išiel fantastickú jazdu a keby nemal jemný dotyk, bol by druhý. Na keby sa však nehráme, realita je taká, že medailu v olympijských disciplínach nemáme, ale aj tento fakt nám môže v budúcnosti v rôznej podobe pomôcť."



Deblisti svoju kategóriu, ktorú MOV a ICF vyradila zo súťaží, po posledných pretekoch tímov symbolickým spôsobom pochovali. Aj keď pri nej padla za obeť pri rozrezávaní len loď Francúzov Gauthiera Klaussa a Matthieua Pecheho, bol to pohreb kolektívny, síce pôsobivý, no veľmi trpký. "Z tohto pohľadu sme prežili veľmi smutný víkend, ktorý mal dopad aj na náladu v našom tíme," myslí si Galovič. "Predsa len, kategória C2 bola najstabilnejšou v našom olympijskom výbere, z čoho vyplynuli na predchádzajúcich piatich olympiádach štyri zlaté a jedna bronzová medaila. Na tomto čísle jasne vidieť, o čo sme prišli. Je to škoda, vymenili ju za C1 ženy. V spojitosti aj s týmito majstrovstvami Európy je však pre nás dobré, že sme mali Škáchovú na 4. mieste. Do olympiády by sme sa mohli dopracovať do stavu, že budeme schopní ašpirovať na medailu aj v tejto kategórii. Vyplakávať nad rozhodnutím zrušiť deblistov je zbytočné, treba byť pragmatický, zbytočné by bolo strácať energiu nad tým, čo nemôžeme ovplyvniť, skôr to považovať za ďalšiu výzvu pre náš vodný slalom."



Pražská Troja pripravila výnimočný šampionát a očakávania naplnila aj u Galoviča. "Na sto percent, bratia Česi to vedia robiť a posunuli ho na fantastickú úroveň. Prejavila sa obrovská podpora štátu, inštitúcií, partnerov, médií, dostal sa na vysoké miesto v spoločnosti. Pred plnými tribúnami bola radosť súťažiť."



vyslaný redaktor TASR dd