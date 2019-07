VODNÝ SLALOM: Mirgorodský postúpil do finále C1 do 23 rokov

Výsledky - semifinále



do 23 rokov



C1 muži: 1. Flavio Micozzi (Tal.) 96,08 s (0), 2. Nicolas Gestin (Fr.) 96,40 (0), 3. Vojtech Heger (ČR) 96,83 (0), 4. Lucas Roisin (Fr.) 97,39 (0), 5. Raffaello Ivaldi (Tal.) 97,54 (0), 6. Marko MIRGORODSKÝ 97,92 (2), ... 13. Martin DODOK (obaja SR) 99,62 (4)



K1 ženy: 1. Anna Faberová (Nem.) 102,55 s (0), 2. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) 103,40 (2), 3. Nina Weratschnigová (Rak.) 104,07 (2), 4. Amalie Hilgertová (ČR) 104,63 (2), 5. Klaudia Zwolinská (Poľ.) 104,65 (2), 6. Tereza Fišerová (CŘ) 105,39 (0), ... 14. Simona MACEKOVÁ 111,90 (2), 17. Soňa STANOVSKÁ (obe SR) 114,85 (2)

Liptovský Mikuláš 6. júla (TASR) - Slovenský vodnoslalomár Mirko Mirgorodský zabojuje na ME juniorov a do 23 rokov o medailu. V sobotnom semifinále C1 do 23 rokov skončil šiesty a postúpil. Vo finále sa nepredstaví Martin Dodok, ktorý bol 13., za postupom zaostal o 16 stotín.Z troch kajakárok do 23 rokov sa do finále dostala iba Eliška Mintálová, ktorá postúpila z druhého miesta. Simona Maceková síce spravila iba jeden "ťuk", ale pomalšia jazda jej vyniesla až 14. miesto. Striebornej medailistke z vlaňajška v juniorskej C1 Soni Stanovskej sobotné semifinále nevyšlo, keď obsadila 17. pozíciu.