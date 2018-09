Slovenským singlistom tesne ušli cenné kovy

Finálové výsledky:



C1 muži:



1. Franz Anton (Nem.) 97,06 (0)

2. Ryan Westley (V. Brit.) 97,94 (0)

3. Sideris Tasiadis (Nem.) 98,87 (0)

4. Matej BEŇUŠ 101,22 (0)

5. Alexander SLAFKOVSKÝ 101,38 (2)

6. Michal MARTIKÁN (všetci SR) 101,55 (2)



K1 ženy:



1. Jessica Foxová (Austr.) 102,06 (0)

2. Mallory Franklinová (V. Brit.) 104,34 (0)

3. Ricarda Funková (Nem.) 105,32 (2)

4. Urša Krageljová (Slovin.) 106,23 (2)

5. Corinna Kühnleová (Rak.) 108,91 (2)

6. Stefanie Hornová (Tal.) 109,22 (0)

Rio de Janeiro 29. septembra (TASR) - Majstrom sveta v kategórii kanoistov sa stal v brazílskom Riu de Janeiro nemecký slalomár na divokej vode Franz Anton. Od druhého Brita Ryana Westleyho ho delilo vo finále 0,88 sekundy a od tretieho ďalšieho Nemca Siderisa Tasiadisa 1,81. Hneď za medailistami sa zoradili Slováci, 4. Matej Beňuš (+4,16), 5. Alexander Slafkovský (+4,32) a 6. Michal Martikán (+4,49).Zo Slovákov pádloval ako prvý na trati Beňuš. Jazdilo sa v opačnom poradí ako skončila najlepšia desiatka v semifinále a strieborný na OH v Riu pred dvoma rokmi si s 24 bránkami musel poradiť nielen s ľahším rýchlym úvodom, ale aj s ťažkou strednou pasážou i záverom, kde už mohli vo finiši chýbať sily.Podľa časov v semifinále bolo treba na medailu stlačiť čas pod 100 sekúnd a Beňušovi sa to nepodarilo. Najviac stratil na 23. protiprúdnej bránke, ktorú výrazne podišiel. V cieli bol dosť nespokojný a aj nahnevaný. Výborný čas 97,94 hneď za ním ukázal Brit Westley, no prekonal ho Nemec Anton o 0,88 sekundy a v poradí na čele to bolo dosť natlačené.Minulý rok bronzovému na MS Martikánovi sa nepodarilo zlepšiť oproti semifinále, keď bol pomalší o rovnú sekundu a aj si jemne ťukol 20-tu protiprúdnu bránku. Úplne zlyhal olympijský víťaz Francúz Gargaud Chanut po tom, čo vynechal 21. bránku.Vyvrcholenie v podaní troch najrýchlejších v semifinále bolo veľmi dramatické. Slovinec Božič jazdu pokazil a hneď za ním sa vydal na trať Slafkovský, vlani na MS strieborný, celkový víťaz tohtoročného Svetového pohára. Na prvom medzičase mal náskok na prvé miesto 0,16 sekundy, na druhom 0,78, no na 22. bránke vletel do ľavej žŕdky, 23. protiprúdnu bránku podišiel a bolo po nádejach.Ako posledný sa pokúšal o medailový prienik obhajca titulu Slovinec Savšek, jazda mu taktiež nevyšla a napokon Beňuša od bronzu na 4. priečke delilo 2,35 s. Slovenské trio skončilo vedľa seba v rozpätí 0,33 sekundy na 4. až 6. mieste.Matej Beňuš si 4. priečku cenil, aj keď vedel, že mohol dosiahnuť podstatne viac.Michal Martikán meniny medailou neoslávil a vedel aj prečo.Úsilie Alexandra Slafkovského ovplyvnili hlavne dve bránky v závere.Vo finále kajakárok bez slovenskej účasti sa pozornosť sústredila najmä na Austrálčanku Jessicu Foxovú. V semifinále bola až šiesta a vzhľadom na sezónne výsledky sa očakával jej útok na zlato. Obhajkyňa titulu dosiahla výborný čas, s čistou jazdou, a potom už len v cieli čakala, či ju niektorá zo súperiek prekoná.Oproti semifinále sa zlepšila o pozoruhodných 5,16 sekundy a na takýto výkon už žiadna kajakárka rovnocennejšie nezareagovala. Foxová zvíťazila s náskokom až 2,28 s pred Britkou Franklinovou a 3,26 pred tohtoročnou majsterkou Európy Nemkou Funkovou.