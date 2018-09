Stanovská vo finále singlistiek desiata

Finálové výsledky:



C1 ženy:

1. Jessica Foxová (Austr.) 109,07 (0)

2. Mallory Franklinová (V. Brit.) 113,85 (2)

3. Tereza Fišerová (ČR) 116,74 (2)

4. Nadine Weratschnigová 117,15 (2)

5. Viktoria Wolffhardtová (obe Rak.) 117,31 (0)

6. Ana Satilová (Braz.) 117,41 (2)

...

10. Soňa STANOVSKÁ (SR) 173,23 (52)

Rio de Janeiro 30. septembra (TASR) - Slovenská singlistka Soňa Stanovská obsadila na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode v brazílskom Riu de Janeiro vo finále 10. miesto po tom, čo vynechala jednu z bránok.Zlatý unikát dosiahla Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá po titule v kategórii kajakárok triumfovala aj v singlkanoe, s náskokom až 4,78 sekundy pred Britkou Mallory Franklinovou a 7,67 pred Češkou Terezou Fišerovou.V semifinále zajazdila mladá, len 18-ročná Stanovská čas 123,24 s jedným dotykom bránky a obsadila siedme miesto spolu s Nemkou Stöcklinovou. Vo finále bola vo svojej premiére na MS druhá najmladšia, no s dostatočnými skúsenosťami, aby sa v rozhodujúcej chvíli zlepšila.Jazdu však vôbec nezvládla, sekundy naberala na trati neustále a na medzičasoch bolo zrejmé, že najlepšie neohrozí. Na 17. bránke prišiel ťuk a dvojsekundová penalizácia, do 22. bránky sa v silnom prúde nedostala, nasledoval 50-sekundový trest a koniec nádejí na prenikavejší finálový výsledok.Veľká favoritka Austrálčanka Foxová sa usilovala o unikát. Keďže v tejto sezóne v seriáli Svetového pohára ani raz v C1 neprehrala, mala na dosah nevídanú víťaznú sériu v jednom roku dokončiť so zlatou medailou.V semifinále bola 'len' druhá za najmladšou finalistkou, len 17-ročnou Britkou Forrowou. Šancu na zlato mala aj obhajkyňa titulu ďalšia Britka Franklinová i Rakúšanka Wolffhardtová, tohtoročná európska šampiónka. Franklinová napriek ťuku na 20-ke vyzvala Foxovú na súboj časom 113,85 a Austrálčanka to zvládla bravúrne.V cieli od radosti odhodila pádlo, pretože vedela, že po skvelom čase 109,07 ju už Forrowová neohrozí. V Riu zopakovala dve individuálne zlaté medaily spred štyroch rokov v americkom Deep Creeku a dovedna ich vlastní na MS už sedem, spolu s hliadkami deväť.