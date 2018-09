Trojica singlistov SR vo finále

Výsledky semifinále:



C1 muži:

1. Benjamin Savšek (Slovin.) 98,13 (0)

2. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 98,24 (0)

3. Luka Božič (Slovin.) 99,44 (2)

...

5. Michal MARTIKÁN 100,55 (2)

9. Matej BEŇUŠ (obaja SR) 102,01 (0)



Rio de Janeiro 28. septembra (TASR) - Semifinálovú jazdu na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode zvládol v brazílskom Riu de Janeiro zo slovenskej trojice kanoistov najlepšie Alexander Slafkovský. Skončil druhý, 0,11 sekundy za Slovincom Benjaminom Savšekom, tretí bol ďalší Slovinec Luka Božič so stratou 1,31 sekundy.Podstatné však bolo, že do sobotného finále postúpili všetky tri slovenské lode, Michal Martikán z piateho (+2,42) a Matej Beňuš z deviateho (+3,88) miesta. Slovensko bude mať ako jediné v 10-člennom finále singlistov trojnásobné zastúpenie.Najskôr mal za sebou semifinálovú jazdu Beňuš. V cieli nespokojne krútil hlavou, v tom momente bol druhý, no bol si aj vedomý niektorých chýb, napríklad pred 16. bránkou, kde mu nevyšla voda, ale aj medzi 19. a 20. Veľa singlistov sa však nevyhlo oveľa podstatnejším zdržaniam, súvisiacich aj s penalizáciami na bránkach a bolo zrejmé, že Beňuš vo finálovej desiatke zostane.Hranica 100 sekúnd dlho odolávala, až ju ako prvý prelomil, aj s jedným ťukom, Slovinec Božič. Po ňom ju pokorili Slovinec Savšek aj Slafkovský, ktorému vyšla najmä náročná stredná časť trate. Slovenské trio skompletizoval postupom Martikán, najrýchlejší v kvalifikácii. Aj keď si ťukol hneď druhú bránku, trať zvládol s istotou a už bez akéhokoľvek zdržania.