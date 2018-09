Stanovská s Bátikom po 5. mieste: Bola to solídna jazda

C2mix:



1. Marcin Pochwala - Aleksandra Stachová (Poľ.) 106,48 (2),

2. Yves Prigent - Margaux Henryová (Fr.) 106,84 (0),

3. Veronika Vojtová - Jan Mašek 110,25 (2),

4. Tereza Fišerová - Jakub Jáně (všetci ČR) 113,30 (4),

5. Soňa STANOVSKÁ - Ján BÁTIK (SR) 118,57 (2),

6. Nuria Vilarrublová - Samuel Hernanz (Šp.) 121,19 (4)



Rio de Janeiro 28. septembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode v brazílskom Riu de Janeiro skončili slovenskí kanoisti Soňa Stanovská - Ján Bátik v mixe vo finále na 5. mieste, so stratou na zlatých Poliakov Pochwalu - Stachovú 12,09 sekundy. Druhé miesto obsadili Francúzi Prigent - Henryová (+0,36), tretie Česi Vojtová - Mašek (+3,77).V C2mixe, disciplíne, ktorá sa stala súčasťou programu MS len vlani, vzhľadom na slabšiu účasť iba siedmich lodí kvalifikáciu zrušili, zo semifinále postúpili všetky lode a celá táto kategória mala veľmi rýchly priebeh. V semifinále si vyskúšali Stanovská s Bátikom trať, asi najväčšiu chybu urobili na 20. bránke, keď ich prúd spláchol, a do finále postúpili zo 4. priečky časom 122,79 (+7,26). Najlepší čas dosiahli Česi Fišerová - Jáně, slovenský mix však ako jediný zvládol 24 bránok na trati bez penalizácie. Obhajcovia titulu Francúzi Prigent - Henryová dokonca vynechali aj bránku, čo však nebolo vôbec dôležité.Finále bolo na programe len so 40-minútovým odstupom a Stanovská s Bátikom sa časom zlepšili, aj keď si konto zaťažili dvoma sekundami penalizácie na 12. bránke. Najlepšie jazda vyšla Poliakom Pochwalovi - Stachowej, druhí v poradí Francúzi Prigent - Henryová zaostali za nimi len o 0,36 sekundy.Premiéra s 5. miestom dopadala podľa Jána Bátika vcelku dobre:Soňa Stanovská spomenula úsek trate, ktorý priniesol najviac problémov: