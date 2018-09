MS: V tímoch sa pokúsia singlisti SR natiahnuť unikátnu šnúru

Slafkovský len raz, ešte v príprave na OH, navštívil kanál a môže posúdiť rozdiely.

Rio De Janeiro 24. septembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode v brazílskom Riu de Janeiro už v úvodnom dni môžu Slováci natiahnuť pozoruhodnú medailovú sériu. V pretekoch tímov sa v utorok pokúsia umocniť unikát so siedmimi zlatými medailami v neppretržitom rade od roku 2009 a v nezmenenej zostave singlisti v zložení Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš.



Slafkovský len raz, ešte v príprave na OH, navštívil kanál a môže posúdiť rozdiely. "Voda je nižšia, ale všetky valce a charakter vody zostal rovnaký. Akurát občas chytáme pádlom o prekážky pod vodou a treba si dať na to pozor. Predolympijská Brazília bola viac strážená, teraz je viac dobrodružná. Ja som si povedal, že nejdem riskovať žiadne výlety, predsa len mám doma dve deti, nejdem nič vymýšľať. Už len chcem, aby sa niečo dialo, lebo doteraz to bol len hotel, kanál a nič iné. Verím, že všetko vygraduje tým správnym spôsobom, až do individuálneho finále."



Martikán by si želal čo najnáročnejšiu trať. "Prvý dojem je ten, že je tu veľmi pomalá voda, akoby som mal niečo priviazané na zadnej špici. Je tu veľa úsekov, kde sa dajú postaviť náročné kombinácie bránok, dúfam, že to stavitelia využijú. Inak je tu relatívne čistá voda, dobré počasie, zatiaľ je to pozitívne. Človek si zvykne na všetko, sme tu dostatočne dlhý čas, natrénovali sme čo treba. V prvom rade sa treba sústrediť na samotný výkon a zabudnúť na predchádzajúce výsledky. Ak sa dokonale sústredíme, je veľká šanca na úspechy nadviazať."



Beňuša striebro na olympiáde pred MS inšpiruje. "Kanál sa nezmenil, len v prietoku je problém, a to je veľká škoda. Mne sa tu jazdí dobre, v podstate v celej sezóne som sa fajn cítil, len mi chýbalo viac šťastia. Škoda malej vody, no na preteky sa teším. Radi by sme už v utorok natiahli zlatú šnúru, no v hliadkach je veľmi ľahké jazdu pokaziť, aj konkurenčné tímy sú veľmi vyrovnané."



Kajakár Jakub Grigar sa vrátil na miesto činu, kde pred dvoma rokmi na OH skončil piaty a môže porovnávať. "Urobili sa tu malé zmeny v spodnej časti trate, znáročnili ju jedným valcom, dúfam, že sa tam nepostaví niečo nezmyselné. Oproti olympiáde zaujali vizuálne rozdiely, no mne sa tu jazdí veľmi dobre. Myslím si, že už vtedy sme dobre natrénovali a teraz sa ukáže, ako na tom sme. Inak je to tu prázdnejšie ako na olympiáde, aj v bezpečnosti sa poľavilo. Do Ria som prišiel s novým typom lode, jazdí sa mi super, vodu mám dobre najazdenú, cítim sa na tréningoch o triedu lepšie ako v sezóne. Dúfam, že sa to prejaví aj v samotných pretekoch."