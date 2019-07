Slovenskí vodnoslalomári do 23 rokov si z Krakova nesú striebro

Výsledky - hliadky:



3xC1M do 23 rokov: 1. Taliansko 94,69 s (0), 2. SLOVENSKO (Marko MIRGORODSKÝ, Martin DODOK, Ľudovít MACÚŠ) 96,51 (0), 3. Česko 96,53 (2)



3xC1Ž juniorky: 1. Taliansko 120,44 (8), 2. SLOVENSKO (Emanuela LUKNÁROVÁ, Ivana CHLEBOVÁ, Zuzana PAŇKOVÁ) 129,66 (8), 3. Česko 130,74 (14),





Krakov 16. júla (TASR) - Slovenská hliadka C1 do 23 rokov v zložení Marko Mirgorodský, Martin Dodok a Ľudovít Macúš si na majstrovstvách sveta juniorov v Krakove vyjazdila v utorok striebornú medailu. Zvíťazili Taliani, bronz putuje do Česka.Darilo sa aj juniorským kanoistkám, ktoré vybojovali striebro. Tím v zložení Emanuela Luknárová, Ivana Chlebová a Zuzana Paňková za víťazkami z Talianska zaostali o 9,22 sekundy. Slovenky pôvodne klasifikovali na treťom mieste, Češkám však dodatočne pridali trestné sekundy a klesli na bronzovú priečku.Predpoludním sa v utorok predstavili aj ďalšie slovenské hliadky. Juniori 3xC1M Ľudovít Macúš, Juraj Mráz a Juraj Dieška skončili na piatom mieste, juniorské kajakárky Zuzana Paňková, Kristína Ďurecová a Ivana Chlebová obsadili 14. priečku. V kategórii do 23 rokov obsadili Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Simona Maceková dvanástu priečku.Kajakárom do 23 rokov preteky hliadok nevyšli, keď s ôsmimi trestnými sekundami skončili na 12. mieste. Za víťazmi z Francúzska zaostali Radoslav Miko, Adam Gonsenica, Jakub Stanovský o 12,79 sekundy. Striebro získali Slovinci a bronz Španieli.Juniori v 3xK1 Matúš Štaffen, Matej Blaščík, Ilja Buran obsadili rovnako 12. pozíciu, no inkasovali až 14 sekúnd navyše. Z víťazstva sa tešili Briti pred Čechmi a Nemcami.