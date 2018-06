Škáchovej unikol bronz o 1,13 sekundy, deblisti sa na ME nepresadili

Na snímke slovenskí deblisti Tomáš Kučera (vpredu) a Ján Bátik počas semifinálovej jazdy v kategórii C2 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 2. júna 2018. Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenskí deblisti Ladislav (vpredu) a Peter Škantárovci počas semifinálovej jazdy v kategórii C2 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 2. júna 2018. Foto: TASR/Michal Svítok

Finálové výsledky



C2: 1. Jonáš Kašpar - Marek Šindler (ČR) 107,99 (2), 2. Robert Behling - Thomas Becker (Nem.) 108,86 (2), 3. Ondřej Karlovský - Jakub Jáně (ČR) 109,09 (0), ...6. Tomáš KUČERA - Ján BÁTIK 113,27 (4), 8. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI (všetci SR) 117,17 (6)



C1 ženy: 1. Viktoria Wolffhardtová (Rak.) 119,01 (2), 2. Mallory Franklinová (V. Brit.) 119,58 (2), 3. Elena Apelová (Nem.) 122,39 (0), 4. Monika ŠKÁCHOVÁ (SR) 123,52 (4)



K1 muži: 1. Peter Kauzer (Slovin.) 91,02 (0), 2. Vít Přindiš 91,53 (0), 3. Jiří Prskavec (obaja ČR) 91,87 (2)



Praha 2. júna (TASR) - Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode bola v pražskej Troji slovenská singlistka Monika Škáchová len 1,13 sekundy od medaily a so 4. miestom sa postarala o príjemné prekvapenie. Deblisti sa vo finále nepresadili, Tomášovi Kučerovi s Bátikom patrilo 6. miesto, Ladislavovi a Petrovi Škantárovcom ôsme. Tituly európskych šampiónov si vypádlovali v debloch Česi Jonáš Kašpar - Marek Šindler a v singloch Rakúšanka Viktoria Wolffhardtová.V debloch po finále zavládla špecifická atmosféra, z ktorej vyžarovala začínajúca nostalgia nad touto zo strany ICF i MOV zrušenou kategóriou. Slovenskí deblisti sa s ňou lúčili v nemedailovom lesku, Tomáš Kučera s Jánom Bátikom však nesmútili.vyjadril sa Tomáš Kučera. "reagoval na umiestenie a pokračoval:Jeho partner v lodi Ján Bátik:Olympijskí víťazi z Ria Ladislav a Peter Škantárovci sa zdržali veľmi na 15. bránke a v následnom valci, trestné sekundy nabrali na bránkach 16, 18 a 19. Ladislav Škantár ďalšie zakolísania stručne popísal:Aj silnú motiváciu Škantárovci, ako povedal Ladislav, prežívali.O príjemné prekvapenie sa postarala singlistka Monika Škáchová, 4. vo finále, len 1,13 sekundy od bronzu. Ak by mala len o jeden ťuk menej, postavila by sa na medailový stupeň, no penalizácie na bránkach 8 a 17 ju o medailu pripravili.povedala rozradostene zverenka Petra Mráza.