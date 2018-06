Vodný slalom: Slováci si v závere ME vybojovali striebornú medailu

Finálové výsledky



3xK1 ženy: 1. Nemecko (Ricarda Funková, Jasmin Schornbergová, Lisa Fritscheová) 118,26 (2), 2. Rakúsko (Corinna Kühnleová, Lisa Leitnerová, Viktoria Wolffhardtová) 120,81 (4), 3. Česko (Kateřina Kudějová, Barbora Valíková, Veronika Vojtová) 121,20 (0), ...12. SLOVENSKO (Elena Kaliská, Eliška Mintálová, Michaela Haššová) 196,76 (66)



3xC1 muži: 1. Francúzsko (Denis Gargaud Chanut, Pierre-Antoine Tillard, Cedric Joly) 110,04 (0), 2. SLOVENSKO (Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Marko Mirgorodský) 110,99 (2), 3. Česko ( Vítězslav Gebas, Lukáš Rohan, Tomáš Rak) 111,58 (0)

Praha 3. júna (TASR) - Striebornú medailu vybojovala v samom závere majstrovstviev Európy v slalome na divokej vode v pražskej Troji hliadka singlistov Slovenska. V zložení Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Marko Mirgorodský tak zachránila nepretržité reťazenie vzácnych kovov na ME. V historickej bilancii pribudla do štatistiky pre slovenský vodný slalom 91. medaila (45-23-23).V konečnej medailovej bilancii zvíťazilo Nemecko 3-2-1 pred Českom 2-2-5 a Veľkou Britániou 2-2-1, Slovensko skončilo spolu s Poľskom s 0-1-0 siedme.Slovenskí singlisti siahali aj na zlato, no jeden ťuk na bránke 15 ich o titul pripravil. Za zlatými Francúzmi zaostali len o 0,95 s.Alexander Slafkovský si počet medailí na ME zaokrúhlil už na jubilejných 20 (11-6-3). Podaril sa mu aj ďalší obdivuhodný zárez, 11-tykrát nepretržite získal na ME medailu.usmieval sa.Michal Martikán v počte medailí láme rekordy a má ich na konte už 22 (14-6-2).skonštatoval viac-menej spokojne.Prvá medaila medzi seniormi patrí Markovi Mirgorodskému, v histórii je to 29. slovenská loď, ktorá sa ňou môže pochváliť.povedal úprimne.V ženskom kajaku slovenský tím s Kaliskou, Mintálovou a Haššovou obsadil posledné 12. miesto po tom, čo sa Haššová prevrátila, eskimovala a vynechala 20. bránku. Aj bez tohto momentu by však po ôsmich dotykoch s bránkami v popredí nefiguroval.