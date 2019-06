Vodný slalom-SP: Kajakári Málek i Halčin postúpili do finále v Čunove

semifinále



C1 ženy: 1. Andrea Herzogová (Nem.) 117,13 s (8), 2. Viktoria Wolffhardtová (Rak.) 118,54 (0), 3. Viktorija Dobrotvorská (Ukr.) 119,30 (2), ... 20. Emanuela LUKNÁROVÁ 135,28 (4), 22. Monika ŠKÁCHOVÁ 146,65 (4), 28. Soňa STANOVSKÁ (všetky SR) 245,05 (108)



K1 muži: 1. Hannes Aigler (Nem.) 88,86 s (0), 2. Vít Přindiš (ČR) 89,51 (0), 3. Dariusz Popiela (Poľ.) 89,57 (0), 4, Andrej MÁLEK 89,88 (0), ... 7. Martin HALČIN (obaja SR) 90,94 (0)

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenskí kajakári Andrej Málek a Martin Halčin postúpili do finále 2. kola Svetového pohára v Bratislave. Nedeľňajšie semifinále v Čunove im vyšlo lepšie ako kanoistkám, do bojov o medaily nepostúpila ani jedna z tria Soňa Stanovská, Monika Škáchová a Emanuela Luknárová.Málek v kvalifikácii zajazdil čisto, za najrýchlejším Hannesom Aignerom z Nemecka zaostal o sekundu a bol štvrtý.povedal Málek.Bez penalizácie to zvládol aj Halčin, hoci v porovnaní s Málekom bol o sekundu pomalší. Napriek tomu sa do finále dostal pohodlne zo siedmej priečky.skonštatoval Halčin.Najmladšia reprezentantka Luknárová sa ukázala v najlepšom svetle, síce dostala štyri trestné sekundy, ale spomedzi Sloveniek skončila najlepšie na 20. mieste.povedala 17-ročná Luknárová. Napriek sklamaniu z nevydareného semifinále ju potešil najlepší výsledok medzi seniormi, keď vylepšila 30. pozíciu z minulého týždňa v Lee Valley.Stanovská už cez prvú bránky neprešla čisto, na piatej dostala 50-sekundovú penalizáciu a ťažkosti ju sprevádzali celým kanálom, ďalšiu "päťdesiatku" chytila v dolnej časti a so 108 sekundami navyše, vyše skončila 28.uviedla Stanovská.Nedarilo sa ani Škáchovej, síce prešla všetkými bránkami, ale viackrát sa musela vrátiť, nabrala výraznú stratu a klasifikovali ju na 22. priečke.povedala Škáchová.