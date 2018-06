Singlisti SR v 2. kole SP vo vodnom slalome v Krakove sú v semifinále

Výsledky kvalifikácie



C1 muži: 1. Denis Gargaud Chanut (Fr.) 81,96 (0), 2. Marko MIRGORODSKÝ (SR) 84,13 (0), 3. Sideris Tasiadis (Nem.) 84,17 (0), ...5. Alexander SLAFKOVSKÝ 85,13 (0), 7. Matej BEŇUŠ 86,01 (0), 15. Michal MARTIKÁN (všetci SR) 87,29 (0)



K1 ženy: 1. Ricarda Funková (Nem.) 89,07 (0), 2. Mallory Franklinová (V. Brit.) 89,63 (0), 3. Corinna Kühnleová (Rak.) 90,21 (2), ...21. Elena KALISKÁ 95,32 (2), 35. Michaela HAŠŠOVÁ 101,25 (0), 36. Eliška MINTÁLOVÁ (všetky SR) 101,36 (2), ...v 2. kole 3. MINTÁLOVÁ 93,46 (0), 6. HAŠŠOVÁ 93,85 (0), ...nepostúpila 32. KALISKÁ 148,72 (50)



C1 ženy: 1. Viktoria Wolffhardtová (Rak.) 94,27 (0), 2. Ana Satilová (Braz.) 95,54 (2), 3. Mallory Franklinová (V. Brit.) 96,89 (2), ... 11. Simona MACEKOVÁ 102,30 (2), 13. Soňa STANOVSKÁ 103,21 (2), 39. Monika ŠKÁCHOVÁ (všetky SR) 120,43 (2), ... v 2. kole 6. ŠKÁCHOVÁ 108,10 (2)



K1 muži: 1. Joseph Clarke (V. Brit.) 77,99 (0), 2. Sebastian Schubert (Nem.) 79,13 (0), 3. Vít Přindiš (ČR) 79,14 (0), ... 24. Jakub GRIGAR 81,76 (0), 35. Martin HALČIN 83,87 (0), 54. Jakub STANOVSKÝ (všetci SR) 86,64 (2), ... v 2. kole 2. HALČIN 79,85 (0), nepostúpil 26. STANOVSKÝ 85,82 (0)

Krakov 29. júna (TASR) - Druhé kolo Svetového pohára v slalome na divokej vode začali v Krakove slovenskí singlisti bezchybne. V kvalifikácii všetkým štyrom patrili po 1. jazde postupové priečky, najvyššie z nich skončil druhý v poradí Marko Mirgorodský.Medzi 22 bránkami bol najrýchlejší Francúz Denis Gargaud Chanut, Mirgorodský za ním zaostal o 2,17 sekundy, 5. Alexander Slafkovský o 3,17, 7. Matej Beňuš o 4,05 a 15. Michal Martikán o 5,33. Na trati sa do bránok takmer neťukalo, v prvej jazde z 20 postupujúcich singlistov sa dotkol jednej z bránok jedine Poliak Hedwig na 18. priečke.Slovenským kajakárkam sa darilo menej a všetky tri museli absolvovať aj druhú jazdu. V prvej mala najbližšie k postupu 21. Elena Kaliská, chýbalo jej len 0,04 sekundy, o ktoré sa pripravila najmä na 9. bránke s dvoma sekundami penalizácie. Opravné jazdy zvládli s postupovým efektom Mintálová a Haššová, obe čisto a podstatne rýchlejšie ako v 1. jazde. Nepostúpila však Kaliská, ktorá si za vynechanie 20. bránky pripísala 50-sekundovú penalizáciu.Cez úskalia kvalifikácie prešli všetky tri slovenské singlistky, Simona Maceková a Soňa Stanovská hneď na prvý pokus, Monika Škáchová s jednou jazdou navyše, keď v opravnej sa zrýchlila o vyše 12 sekúnd.Aj v kvalifikácii mužského kajaku dominovali v kvalifikácii tí, ktorí prešli cez 22 bránok bezchybne, v prvom kole sa to podarilo z 20 postupujúcich 19-tim, len 20. Poliak Pasiut pokazil s jedným ťukom výnimočnú štatistiku. Z trojice Slovákov sa raz dotkol bránky Jakub Stanovský, no všetkým zhodne chýbala na bezproblémový postup vyššia frekvencia pádla. Grigar sa medzi postupujúcich zmestil na prvýkrát, Halčin musel v opravnej jazde ukázať všetko svoje umenie a podarila sa mu výborná postupová jazda. Jedine Stanovský zostal výrazne pred semifinálovou bránou.