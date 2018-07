SP vo vodnom slalome: Singlistka Stanovská je vo finále 2. kola piata

Finálové výsledky



C1 ženy:



1. Jessica Foxová (Austr.) 96,51 (4),

2. Nuira Vilarrublová (Špan.) 101,04 (0),

3. Ana Satilová (Braz.) 101,73 (2), ...

5. Soňa STANOVSKÁ (SR) 113,28 (8), ...

v semifinále 12. Monika ŠKÁCHOVÁ 108,64 (4),

16. Simona MACEKOVÁ (obe SR) 112,57 (4)



K1 muži:



1. Joseph Clarke (V. Brit.) 76,93 (0),

2. Peter Kauzer (Slovin.) 78,24 (0),

3. Jiří Prskavec (ČR) 78,70 (0), ...

v semifinále 12. Martin HALČIN 82,21 (2),

21. Jakub GRIGAR (obaja SR) 83,60 (2)

Krakov 1. júla (TASR) - Slovenská singlistka Soňa Stanovská obsadila vo finále 2. kola Svetového pohára v slalome na divokej vode 5. miesto, keď opäť s veľkým náskokom triumfovala Austrálčanka Jessica Foxová. O najcennejšie umiestnenia slovenského slalomu sa postarali v Krakove už v sobotu druhí singlista Alexander Slafkovský a deblový mix Soňa Stanovská - Ján Bátik. Po 2. kole SP má v historickej bilancii slovenský slalom na konte 250 umiestení na stupňoch víťazov (106-80-64).Do finále Stanovská postúpila z 10. priečky. Štartovala ako prvá a nabrala až osem sekúnd penalizácie. Pre mladú singlistku, ktorá deň predtým spolu s Bátikom skončila v mixe druhá, to však bolo najmä zbieranie skúseností. V silnom vetre mali na trati s 22 bránkami starosti aj jej konkurentky, štyri z nich vynechali bránky, a tak na Stanovskú pripadla veľmi dobrá 5. priečka. Víťazná Foxová si dovolila pri svojom víťazstve aj štyri trestné sekundy. Dosiaľ v SP nepoznala pocit prehry, v L. Mikuláši v 1. kole SP triumfovala v kajaku i kanoe a rovnaké double zopakovala aj v Krakove.V semifinále skončili ďalšie dve singlistky SR, 12. Monika Škáchová a 16. Simona Maceková. Vo finálovej desiatke chýbali aj obaja kajakári, v semifinále 12. Martin Halčin a 21. Jakub Grigar.Škáchová mala v semifinále blízko k postupu, dva ťuky na bránkach 16 a 21 ju však o to pripravili. Maceková si rovnako pripísala štyri sekundy penalizácie na bránkach 10 a 19, no pádlovala pomalšie. Desiatej Stanovskej k postupu s časom 106,86 pomohla čistá jazda.V mužskom kajaku slovenský slalom zastúpenie vo finále nemal. V semifinále 12. Halčin doplatil na dve trestné sekundy, ktoré nabral na 7. bránke, ak by si s nimi čas nezaťažil, postúpil by zo 4. priečky. Aj 21. Grigar si raz ťukol na desiatke, a to ho pripravilo o postupovú 8. priečku. Vo finále zažiaril takmer dokonalou jazdou olympijský víťaz z Ria Brit Clarke.