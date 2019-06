Slováci v C1 postúpili do semifinále 2. kola SP vo vodnom slalome

Medzi kajakárkami sa z postupu v 1. kole kvalifikácie tešila Eliška Mintálová, ktorá bola piata, Jana Dukátová si vybojovala postup z 9. pozície, obe predviedli čistú jazdu.

Bratislava 21. júna (TASR) - Desať slovenských lodí sa predstaví v semifinále 2. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove. V piatkovej kvalifikácii neuspela iba kajakárka Elena Kaliská a v K1 Jakub Grigar. V sobotu sú v Areáli vodných športov na programe semifinále a finále mužov v C1 a žien v K1, v nedeľu naopak.



V C1 postúpili všetci muži i všetky ženy. Alexander Slafkovský čistou jazdou zvíťazil v 1. kole, Matej Beňuš bol osemnásty. Michal Martikán v prvej jazde obsadil až 23. priečku, v 2. kole však napriek dvojsekundovej penalizácii skončil siedmy a postúpil.



Slafkovský nezačal sezónu ideálne, ME vynechal pre chorobu a v 1. kole SP nepostúpil do finále. O to viac ho potešil dobrý vstup do domácich pretekov. "Trochu ma to prekvapilo, pretože spodok nebol podľa mojich predstáv. Potreboval som si spraviť radosť po rozpačitom začiatku sezóny, takže teraz som spokojnejší. Najdôležitejšie bolo spraviť si chuť na sobotu," povedal obhajca celkového víťazstva SP.



Menej spokojný bol Beňuš, ktorý minulý týždeň v Lee Valley skončil piaty. V piatok si síce zabezpečil semifinále, ale jeho výkon ho sklamal: "Splnil som cieľ a postúpil, ale moja jazda bola podpriemerná. Na začiatku postavili nevyspytateľnú kombináciu, čo som nepochopil, každý druhý pretekár tam stratil niekoľko sekúnd a ani mne nevyšla táto pasáž. Cieľ je však splnený, nasleduje sobota."



Na druhý pokus sa do ďalšieho kola dostal aj Martikán, ktorého sužovali zdravotné problémy. "Som rád, že som mohol ísť druhú jazdu, pretože mi tu chýbal tréning. Trochu som mal problémy s lakťom, v prvom kole som išiel s ortézou, v druhom som ju nechal v izbe. Uvidíme ako postavia bránky, ale verím, že sa dostanem do finále a urobím pre to všetko," uviedol Martikán.



Najmladšou členkou slovenskej reprezentácie je Emanuela Luknárová. Sedemnásťročná kanoistka však dosiahla v ženskej C1 najlepší výsledok, keď aj s jednou penalizáciou skončila dvanásta. "Mala som zo svojej jazdy dobrý pocit a som rada, že som postúpila hneď na prvý pokus. V niektorých chvíľach som nereagovala správne a išla som pochabo, nebolo to úplne ideálne a stratila som cenné sekundy. Postúpila som však do semifinále a to je to najdôležitejšie," povedala Luknárová.



Medzi kajakárkami sa z postupu v 1. kole kvalifikácie tešila Eliška Mintálová, ktorá bola piata, Jana Dukátová si vybojovala postup z 9. pozície, obe predviedli čistú jazdu. Elena Kaliská zostala pred bránami semifinále, keď ju v prvej jazde klasifikovali na 38. priečke, v druhej dostala 50-sekundovú penalizáciu a bola 25.



Z mužov v K1 sa najviac darilo Andrejovi Málekovi, ktorý do semifinále postúpil z 5. priečky, Martin Halčin bol dvanásty. Napriek čistej jazde mal zmiešané pocity a svoj výkon zobral s rezervou. "S jazdou nie som príliš spokojný. Od začiatku som sa s tým bil, spravil som veľa chýb. Začal som zle a potom som sa nedokázal dostať do správneho rytmu. Som rád, že to napokon stačilo na postup," uviedol Halčin na oficiálnom facebooku slovenskej kanoistiky.



Duo Slovákov nedoplnil Jakub Grigar. Nevyšla mu prvá jazda a nedarilo sa mu ani v druhej. Najprv sa umiestnil na 38. mieste, v druhom kole sa mu opäť nedarilo a s výraznou stratou takmer 15 sekúnd na postupovú pozíciu skončil 26.



Duo Slovákov nedoplnil Jakub Grigar. Nevyšla mu prvá jazda a nedarilo sa mu ani v druhej. Najprv sa umiestnil na 38. mieste, v druhom kole sa mu opäť nedarilo a s výraznou stratou takmer 15 sekúnd na postupovú pozíciu skončil 26. "Nemal som dobrý deň. Mám pocit, že som strácal sekundy od rána. Prišiel som na trať a kazil čo sa dalo. Takto som nemal nárok na postup. Vrchná časť vyzerá komplikovane, ale dalo sa. Neviem, prečo som to nedokázal ja. Som sklamaný. Človek rozmýšľa nad tým, či má vôbec pokračovať, keď kazí tréning za tréningom a preteky za pretekmi. Samozrejme, sú to pocity po neúspechu a dúfam, že sa to čoskoro zlomí. Musím sa zlepšiť v druhej polovici sezóny, keď pôjde o olympiádu, pretože s takýmito výkonmi to nepôjde," netajil 22-ročný Grigar frustráciu.