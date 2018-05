V nominačných pretekoch v slalome dvakrát víťazne Grigar a Škáchová

Nedeľné výsledky



C1m: 1. Alexander Slafkovský 86,78 (0), 2. Marko Mirgorodský 88,70 (0), 3. Matej Beňuš 88,86 (0), 4. Michal Martikán (všetci SR) 93,53 (0)



K1ž: 1. Eliška Mintálová 104,13 (4), 2. Elena Kaliská 104,40 (2), 3. Viktória Orokocká (všetky SR) 108,01 (2)



K1m: 1. Jakub Grigar 81,40 (2), 2. Martin Halčin (obaja SR) 84,41 (0), 3. Isak Ohrstrom (Švéd.) 89,13 (4), 4. Richard Macúš (SR) 90,37 (4)



C1ž: 1. Monika Škáchová 112,22 (4), 2. Soňa Stanovská (obe SR) 116,25 (2), 3. Julia Schmidová (Rak.) 125,87 (16), 4. Simona Maceková (SR) 126,16 (10)



C2: 1. Gewissler - Skákala 101,77 (2), 2. Kučera - Bátik 102,21 (2), 3. L. a P. Škantárovci (všetci SR) 103,97 (4)

Čunovo 6. mája (TASR) - Na Bratislava Open, slovenských nominačných pretekoch slalomárov na divokej vode, zopakovali v nedeľu v Čunove sobotné víťazstvá len kajakár Jakub Grigar a singlistka Monika Škáchová.V singloch sa prehádzali mená na prvých troch miestach, keď sobotného víťaza Beňuša vystriedal v nedeľu Slafkovský. Michal Martikán opäť nefiguroval v trojici a v nedeľu skončil štvrtý so značnou stratou. Úsilie deblistu Petra Škantára presadiť sa v singloch skončilo tak ako deň predtým už v kvalifikačnej jazde s nepostupujúcou 9. priečkou.Aj v ženskom kajaku sa menilo poradie, iba Elena Kaliská zostala tak ako v sobotu na 2. mieste. Medzi 23 bránkami si zopakovali sobotné víťazstvá kajakár Jakub Grigar i singlistka Monika Škáchová, a to opäť s jasnou nadvládou. V debloch sa rovnako ako v sobotu nepodarilo postúpiť do finále bratom Pavlovi a Petrovi Hochschornerovcom.