Vodnoslalomári SR sa v SP predstavia doma, Dukátová: Čunovu to chýbalo

Bratislava 19. júna (TASR) - Svetový pohár vo vodnom slalome sa po šiestich rokoch vrátil do Bratislavy. Areál vodných športov v Čunove privíta cez víkend 2. kolo tohtosezónneho programu SP. Slovenská reprezentácia bude štartovať v totožnom zložení ako v olympijskom kanáli v Lee Valley, teda Alexander Slafkovský, Matej Beňuš a Michal Martikán v C1, Jakub Grigar, Andrej Málek, Martin Halčin (K1), Jana Dukátová, Elena Kaliská, Eliška Mintálová (K1) a Soňa Stanovská, Monika Škáchová, Emanuela Luknárová (C1).



Minulý týždeň vo Veľkej Británii dosiahol najlepší výsledok Matej Beňuš, keď v olympijskom kanáli obsadil piate miesto. Na dobrý výsledok by rád nadviazal aj pred vlastnými fanúšikmi. Podľa jeho slov predpoklady na to budú: "Kanál je trochu iný, žiadalo by sa trochu zrekonštruovať ho, ale stále je dobrý. Mne vyhovuje, najmä pretože som doma. Je dosť rýchly, väčšina pretekárov jazdí na pomalšej vode a potom nestíha robiť technické veci na takej rýchlej vode ako je tu. Naopak, my sme na to zvyknutí."



Beňušove ambície tradične siahajú k medailovým umiestneniam, no uvedomuje si, že skutočné preteky s cieľom na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu odštartujú až v druhej polovici sezóny. "Vždy chcem predviesť maximum, dôležité je, aby som bol spokojný s výkonom. Budem rád, keď skončím na pódiu. Celý rok však všetci smerujeme k septembru. V Londýne som sa rozprával s kolegami z Nemecka a Británie, ktorí majú nominačné preteky natiahnuté na celú sezónu, a niektorí ani neprišli a časujú formu až do Merkkleebergu či Prahy," dodal strieborný medailista z Ria 2016.



Motiváciu navyše bude mať cez víkend Jana Dukátová. Štvornásobná majsterka sveta sa predstaví na SP v domácom prostredí prvýkrát po návrate z materskej dovolenky. "Je to môj návrat na Slovensko a som veľmi rada, že sveťák môžu byť tu, pretože to bola dlhá pauza a Čunovu to chýbalo. Myslím si, že aj mnohí zahraniční pretekári majú radi tento kanál," uviedla Dukátová slovenským médiám po stredajšom tréningu. Tridsaťšesťročná kajakárka vynechala minulý rok pre materské povinnosti a v prvej polovici tejto sezóny sa pozvoľna dostáva do bývalej formy. Sama však priznala, že to nie je jednoduché. "S týždňa na týždeň je to lepšie, ale od ideálnej formy mám ešte ďaleko. Sem tam sa k nej priblížim v tréningu aj v pretekoch. Pracujeme najmä na stabilite výkonov. Fyzicky to ešte nie je ideálne, ale som rada, že už môžem súťažiť. Sú to skúsenosti, ktoré využijem, v dôležitej, druhej časti sezóny," prezradila Dukátová a dodala: "Prvé tri kolá SP považujem za prípravu na koniec augusta a začiatok septembra, keď pôjde o olympiádu. Bude to napäté a pôjde o veľa."



Začiatok sezóny vyšiel kajakárke Eliške Mintálovej. Po desiatej priečke z ME v Pau si zopakovala finálovú účasť aj v Lee Valley, keď skončila dokonca šiesta. "Je to super, trochu som prekvapená, že sa mi tak darí. Nevnímam to však, že som v súčasnosti najlepšia. Je iba úvod sezóny a stať sa môže čokoľvek. V Bratislave by som rada zopakovala finále a potom sa uvidí. Samozrejme, nedávne úspechy mi zachutili, komu by nie," uviedla Mintálová.