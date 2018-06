MS vo vodnom zjazde: V tímoch opäť medailová žatva pre Česko

Výsledky tímov:



3xC2 muži:

1. Francúzsko (Ancelin Gourjault - Lucas Pazat, Stéphane Santamaria - Quentin Dazeur, Tony Debray - Louis Lapointe) 12:42,23,

2. Česko (Marek Rygel - Petr Veselý, Daniel Suchánek - Ondřej Rolenc, Filip Jelínek - Václav Kristek) +16,16,

3. Taliansko (Federico Urbani - Paolo Razzauti, Davide Maccagnan - Mattia Quintarelli, Giorgio Dellagostino - Andrea Bernardi) 1:15,02



3xK1 ženy:

1. Česko (Martina Satková, Anežka Paloudová, Barbora Dimovová) 13:09,49,

2. Francúzsko (Claire Brenová, Charléne Le Corvaisierová, Manon Hostensová) +9,06,

3. Švajčiarsko (Melanie Mathysová, Hannah Müllerová, Sabine Eichenbergerová) 21,87



3xC1 muži:

1. Česko (Ondřej Rolenc, Marek Rygel, Antonin Halešs) 13:14,88,

2. Nemecko (Normen Weber, Tim Heilinger, Janosch Sülzer) +3,59,

3. Francúzsko (Louis Lapointe, Tony Debray, Nicolas Sauteur) 15,01



3xC1 ženy:

1. Česko (Martina Satková, Anežka Paloudová, Marie Němcová) 14:27,91,

2. Taliansko (Alice Panatová, Cecilia Panatová, Marlene Ricciardiová) +16,36,

3. Francúzsko (Margot Beziatová, Helene Raguenesová, Claire Haabová) 20,38

Muotathal 1. júna (TASR) - Na majstrovstvách sveta zjazdárov na divokej vode sa aj v pretekoch tímov v dlhom zjazde najviac darilo Česku. V jednotlivcoch im patrili tri zlaté, v hliadkach rovnako tri a opäť im výrazne pomohla Martina Satková, ktorá bola súčasťou dvoch zlatých tímov, kajakárskeho a singlového.Slováci do výsledkov na rieke Muota nezasiahli. Síce zložili tím deblistov z rôznych kategórii, no v zostave Andrej Málek - Alexander Sedláček, Allan Porubský - Matej Beňuš a Martin Meďveď - Ladislav Daník do cieľa nedošli.