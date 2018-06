V celkovom hodnotení SP vo vodnom zjazde tretí Škantárovci i Kopúnová

Finálové výsledky

C2: Tony Debray - Louis Lapointe 34,48, 2. Stéphane Satamaria - Quentin Dazeur (všetci Fr.) +0,01, 3. Pavol a Peter HOCHSCHORNEROVCI 0,39, 4. Ladislav a Peter Škantárovci 0,70, 7. Matúš GEWISSLER - Juraj SKÁKALA (všetci SR) 1,59



K1 ženy: 1. Jil-Sophie Eckertová (Nem.) 35,83, 2. Melanie Mathysová (Švajč.) +0,09, 3. Charlene Le Corvaisierová (Fr.) 0,61



C1 muži: Tony Debray (Fr.) 36,03, 2. Louis Lapointe (Fr.) +0,97, 3. Vladimír Slanina (ČR) 1,04



C1 ženy: 1. Anežka Paloudová 42,51, 2. Martina Satková (obe ČR) +0,19, 3. Cecilia Panatová (Tal.) 0,30, 4. Katarína KOPÚNOVÁ (SR) 1,22



K1 muži: Vid Debeljak (Slovin.) 30,39, 2. 2. Nejc Znidarcic (obaja Slovin.) +0,42, 3. Yanic Lemmen (Nem.) +0,58



Konečné poradie SP (4 zo 4 pretekov)



C2 muži: 1. Tony Debray - Louis lapointe 200, 2. Stephane Santamaria - Quentin Dazeur (všetci Fr.) 181, 3. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI (SR) a Tom Ydoux - Nicolas Sauteur (Fr.) zhodne 155, ...9. Pavol a Peter HOCHSCHORNEROVCI 80, 12. Matúš GEWISSLER - Juraj SKÁKALA (všetci SR) 73



K1 ženy: 1. Melanie Mathysová (Švajč.) 181, 2. Anežka Paloudová (ČR) 166, 3. Mathilde Rosová (Tal.) 159



C1 muži: 1. Louis Lapointe (Fr.) 181, 2. Blaz Cof (Slovin.) 175, 3. Tony Debray (Fr.) 172



C1 ženy: 1. Cecilia Panatová (Tal.) 193, 2. Anežka Paloudová (ČR) 185, 3. Katarína KOPÚNOVÁ (SR) 161



K1 muži: 1. Simon Oven 363, 2. Anze Utankar 354, 3. Vid Debeljak (všetci Slovin.) 353

Celje 17. júna (TASR) - S tretím miestom sa vo štvrtom finálovom kole v šprinte rozlúčili so Svetovým pohárom v zjazde na divokej vode slovenskí deblisti bratia Pavol a Peter Hochschornerovci. Zdolali ich jedine dve francúzske lode Debray - Lapointe o 0,39 sekundy a Santamaria - Dazeur o 0,40. Na trati v slovinskom Celje siahali na stupne víťazov v neskorom večere aj ďalší Slováci, štvrtí skončili deblisti Ladislav a Peter Škantárovci a singlistka Katarína Kopúnová. V konečnom hodnotení SP štyroch pretekov zo štyroch patria 3. priečky Škantárovcom a Kopúnovej.Už v boji o postup do šprintérskeho finále s 12 štartujúcimi naznačili slovenské lode v perejách rieky Sáva medailové možnosti, keď okrem Gewisslera - Skákalu im na finále stačila prvá jazda. V kvalifikácii druhí Hochschornerovci (34,60), štvrtí Škantárovci (35,02), siedmi Gewissler - Skákala (36,44 a 35,75) sa však vo finále potrebovali ešte zrýchliť, podarilo sa to len Škantárovcom, no na zopakovanie 2. priečky spred týždňa v Banja Luke im to nestačilo. Singlistka Kopúnová v 10-člennej konkurencii postúpila zo 4. priečky (44,66), finálová jazda s časom 43,73 jej vyšla, rovnako však aj jej súperkám pred ňou a ani ona nezopakovala 2. priečku z Banja Luky.Všetky tri lode slovenských deblistov, medzi ktorými pútali pozornosť trojnásobní olympijskí šampióni Hochschornerovci a zlatí na OH v Riu Škantárovci, dokázali prednedávnom veľmi rýchlo preladiť zo slalomu na zjazd a aj v nových disciplínach sa zaradili medzi zjazdársku špičku.