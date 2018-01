Voľby šéfa talianskeho futbalu boli neúspešné

Ani jeden z trojice Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia a Damiano Tomassi nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov od takmer 300 delegátov.

Rím 29. januára (TASR) - Talianska futbalová federácia (FIGC) nespoznala po pondelkovom hlasovaní meno nového prezidenta. Ani jeden z trojice Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia a Damiano Tomassi nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov od takmer 300 delegátov.



Najväčší počet získal Sibilia, no 39 percent mu na zvolenie nestačilo. Gavria dostal 38%. Rozuzlenie neprinieslo ani posledné štvrté hlasovanie. "Po tom, čo sme sa snažili dosiahnuť dohodu všetkými možnými spôsobmi, nemôžeme ďalej pokračovať," povedal podľa agentúry AP po hlasovaní Sibilia. Sklamaný bol aj Tomassi: "Je to prehra pre náš systém. Možno nám pomôže niekto 'zvonku'. Že sme nepostúpili na majstrovstvá sveta 2018, tiež asi nie je náhoda." Kontrolu nad federáciou teraz pravdepodobne preberie Taliansky olympijský výbor.



FIGC je bez čelného predstaviteľa od novembra 2017, keď dovtedajší prezident Carlo Tavecchio rezignoval na svoju funkciu po tom, čo Taliansko nepostúpilo na MS 2018 do Ruska.