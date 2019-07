Dubovcová so Štrbovou bojujú o Tokio

Výsledky Dubovcovej a Štrbovej v cykle olympijskej kvalifikácie:



Október 2018:



WT 3* Čhin-čou 5. miesto (360 b.)



WT 4* Jang-čou 17. miesto (320 b.)



január 2019:



WT 4* Haag 5. miesto (480 b.)



máj:



WT 3* Kuala Lumpur 5. miesto (360 b.)



WT 4* Itapema 9. miesto (400 b.)



WT 4* Ťin-ťiang 9. miesto (400 b.)



jún:



WT 4* Varšava 25. miesto (240 b.)



júl:



MS Hamburg 17. miesto (640 b.)



WT 5* Gstaad (Major) 5. miesto (720 b.)



WT 4* Espinho 17. miesto (320 b.)



Najbližší program:



august:



WT 5* Viedeň (Major) 31. júla - 4. augusta/



ME Moskva /5. - 11. augusta/



WT 4* Moskva /14. - 18. augusta/



september:



WT finále Rím (4. - 8. septembra)



olympijský kvalifikačný turnaj Chaj-jang 18. - 22. septembra

Bratislava 29. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová sa od 30. júla do 4. augusta predstavia na turnaji najvyššej kategórie Five stars (Major) vo Viedni. Sú nasadené priamo do hlavnej súťaže a túžia nazbierať ďalšie body do olympijského rebríčka.Dubovcová so Štrbovou sa predstavili na turnaji World Tour kategórie Four stars v portugalskom Espinhu, kde skončili v 1. kole play off. V F-skupine najskôr zdolali Nemky Ludwigovú a Kozuchovú 2:1, Brazílčankám Bárbare a Fernande podľahli 0:2.Postup do vyraďovačky si vybojovali z 2. miesta, no v 1. kole nestačili na Američanky Claesovú a Sponcilovú 0:2. V konečnom poradí obsadili Slovenky 17. pozíciu.povedala na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bratislave Dubovcová.Slovenky na päťhviezdičkovom turnaji najvyššej kategórie Major v rámci prestížnej World Tour vo švajčiarskom Gstaade obsadili piate miesto. Tento úspech ich katapultoval vpred aj v rebríčkoch. Vo svetovom renkingu sa prvýkrát počas vyše dvojročného spoločného pôsobenia dostali do elitnej dvadsiatky, v európskom rebríčku figurujú - rovnako rekordne - na 6. pozícii.poznamenala Dubovcová.Slovenky môže tešiť aj pohľad na postavenie v provizórnom rebríčku olympijskej kvalifikácie do Tokia 2020. Podľa počtu získaných bodov v cykle kvalifikácie (3920 b.) figurujú na 12. pozícii, no v redukovanom poradí pri zachovaní podmienky o maximálne dvoch miestenkách pre krajinu uzatvárajú elitnú desiatku. Z tohto rebríčka postúpi na olympijské hry minimálne 15 dvojíc, pravdepodobne však viac, keďže je možné očakávať, že nielen čerstvé svetové šampiónky z Kanady Pavanová a Humanová-Paredesová, ale aj dve krajiny s miestenkou zo septembrového olympijského kvalifikačného turnaja v čínskom Chaj-jangu (18. až 22. septembra) budú aj v elitnej pätnástke konečného poradia.Na olympijskom kvalifikačnom turnaji, ktorý bude mať v Chaj-jangu premiéru, sa predstaví 16 dvojíc zo 16 najvyššie postavených krajín podľa poradia vo svetovom rebríčku. Slovenky sú v tejto chvíli na 11. mieste a na podujatí v provincii Šan-tung by nemali chýbať. Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) by mala potvrdiť zoznam zúčastnených krajín čoskoro.uzavrela Štrbová.