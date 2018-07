Gavenda sa sťahuje do Talianska, posilní klubTaiwan Excellence Latina

Gavenda už v Serie A1 pôsobil v sezóne 2015/2016 ako hráč Power Volley Miláno, následne zamieril do nemeckej Bundesligy.

Bratislava 13. júla (TASR) - Slovenský volejbalový reprezentant Filip Gavenda sa dohodol na spolupráci s účastníkom talianskej Serie A1 Taiwan Excellence Latina. Klub o angažovaní 22-ročného univerzála informoval v piatok na svojej webovej stránke.



Gavenda už v Serie A1 pôsobil v sezóne 2015/2016 ako hráč Power Volley Miláno, následne zamieril do nemeckej Bundesligy, kde počas uplynulých dvoch ročníkov hájil farby Netzhoppers SolWo Königspark KW. Nechýba v širšej nominácii trénera SR Andreja Kravárika na druhú časť reprezentačnej sezóny, počas ktorej Slovákov čaká augustový štvorzápasový vstup do kvalifikácie o postup na ME 2019. "Som veľmi rád, že som opäť v Taliansku v súťaži, ktorú mám veľmi rád, pretože mi umožňuje porovnávať sa s najlepšími svetovými hráčmi. Som presvedčený, že sa od nich môžem mnoho naučiť," povedal osemnásobný seniorský reprezentant.