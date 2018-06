Slovenské volejbalistky zdolali Holanďanky, sú blízko k postupu

Kvalifikácia o postup na ME 2018 volejbalistiek do 19 rokov - záverečná III. fáza - I-skupina - Samos (Gréc.) - piatok:

Holandsko - SLOVENSKO 2:3 (-22, 22, -22, 13, -12)

Zápas trval 119 minút, rozhodovali: Galičová (Bos. a Herc.) a Stojanov (Bul.), 200 divákov.



Slovensko "19": Herdová 10, El. Erteltová 1, Fričová 21, Hrušecká 2, Jelínková 19, Bodnárová 6, libero Bojňanská (Trebichavská 1, Beneková 2, Škrlecová 0, Kvasnová 0). Tréner: M. Matušov.

Tabuľka I-skupiny:

1. SLOVENSKO 2 2 0 6:2 5

2. Holandsko 2 1 1 5:3 4

3. Slovinsko 1 0 1 0:3 0

4. Grécko 1 0 1 0:3 0



Zostávajúci program (časy sú v SELČ):

sobota 30. júna: SLOVENSKO - Slovinsko (15.30), Holandsko - Grécko (19.00)

Samos 28. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov uspeli aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji I-skupiny na ostrove Samos v rámci záverečnej III. fázy kvalifikácie a spravili veľký krok k postupu na septembrové ME tejto vekovej kategórie do Albánska. Mladé Slovenky po štvrtkovej výhre 3:0 nad domácimi rovesníčkami z Grécka v piatok zvíťazili 3:2 (22, -22, 22, -13, 12) nad Holanďankami, s dvoma výhrami a piatimi bodmi sú na čele tabuľky.Druhé s jednou výhrou a štyrmi bodmi sú Holanďanky, bez výhry a s nulou na konte sú Slovinky aj Grékyne, ktoré si v piatok zmerajú sily o 19.30 h SELČ. Na ME preniknú dve najlepšie družstvá.Slovenky v sobotu nastúpia proti Slovinkám (15.30 h SELČ), ziskom dvoch setov si určite zabezpečia postup. V hre je stále tiež alternatíva, že Slovenky budú mať postupovú istotu už po piatkovom večernom súboji. Od piatka do nedele v rumunskej Ploješti odohrajú H-skupinu III. fázy eliminácie, domáce Rumunky budú čeliť Nemkám, Nórkam a Bieloruskám. Aj z tejto skupiny preniknú na šampionát dva najlepšie tímy.Zverenky Michala Matušova si právo účasti v III. fáze kvalifikácie vybojovali v závere apríla na domácom humenskom turnaji E-skupiny v rámci II. fázy. Slovenky po úvodnej prehre 0:3 s favorizovanými rovesníčkami z Turecka následne dvakrát uspeli 3:0 - zdolali Španielky a na záver Chorvátky v priamom súboji o konečné 2. priečku a miestenku do III. fázy.Slovenky v úvode viedli 5:2, Holanďanky dokázali vyrovnať (7:7) a neskôr trojbodovou šnúrou otočili na 10:9. O chvíľu mali opäť navrch Slovenky (15:13), Holanďanky vzápätí vyrovnali (16:16). Pred koncovkou boli vo výhode (21:20), no Slovenky získali štyri body v sérii a mali k dispozícii tri setbaly (24:21). Premenili druhý, Holanďanky pokazili podanie - 25:22. Do druhého setu lepšie vstúpili Holanďanky (4:1). Slovenky vyrovnali (4:4), no ich súperky sa opäť dostali do vedenia (11:7, 13:8). Slovenské hráčky trojbodovou šnúrou znížili na 11:13, Holanďanky o chvíľu odpovedali štyrmi bodmi v sérii a viedli 18:12, pred finišom 23:15. Slovenky v závere ukážkovo zabojovali, získali sedem z ôsmich bodov a skorigovali na 22:24, vzápätí však pokazili servis a set prehrali (22:25). Na začiatku tretej časti dominovali Slovenky (6:2, 9:5), Holanďanky však znížili na 8:9 a neskôr otočili na 11:10 vo svoj prospech. Slovenky sa pred koncovkou usilovali prevziať opraty, trojbodovou šnúrou odskočili na 18:15, holandské reprezentantky však zakontrovali a zmazali manko (19:19). Kľúčom k zisku setu napokon bola trojbodová séria Sloveniek od stavu 22:22, setbal premenili úspešným blokom - 25:22.V úvode štvrtého setu Holanďanky za stavu 5:4 prišli o blokárku Korevaarovú, ktorá sa zranila pod sieťou. Neskôr Holanďanky získali mierny náskok (11:9) a ešte ho zveľadili - 16:11. Od stavu 18:13 bodovali už len Holanďanky. Slovenky sa v tejto pasáži úplne vytratili a prehrali 13:25. Začiatok tajbrejku patril Holanďankám, viedli 4:2 a 6:4. O vyrovnanie sa esom postarala Herdová (6:6), neskôr Slovenky štvorbodovou šnúrou otočili na 11:8, keď eso pridala aj Fričová. Koncovku si slovenské reprezentantky ustrážili, Holanďanky síce odvrátili dva mečbaly, tretí však nie - Slovenky triumfovali 15:12.