Slovenské volejbalistky zdolali Slovinky a postúpili na ME U19

Kvalifikácia ME 2018 volejbalistiek do 19 rokov - záverečná III. fáza - I-skupina - Samos (Gréc.):



Slovensko - Slovinsko 3:0 (19, 17, 20)



69 minút, rozhodovali: Galičová (BaH), Erce Alvarez (Šp.), 150 divákov



Slovensko: Bodnárová 8, Herdová 7, El. Erteltová 3, Fričová 14, Hrušecká 2, Jelínková 11, libero Bojňanská (Beneková 2, Trebichavská 2, Škrlecová 0, Kupčiová 1, Kvasnová 0). Tréner: M. Matušov.



Tabuľka I-skupiny:



1. Slovensko 3 3 0 9:2 8 - istý postup z 1. miesta



2. Holandsko 2 1 1 5:3 4 - istý postup z 2. miesta



3. Slovinsko 3 1 2 3:6 3



4. Grécko 2 0 2 0:6 0

Samos 30. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov postúpili na ME tejto vekovej kategórie do Albánska. Zverenky Michala Matušova uspeli aj v záverečnom treťom vystúpení na turnaji I-skupiny v rámci záverečnej III. fázy kvalifikácie, po výhrach nad domácimi Grékyňami (3:0) a Holanďankami (3:2) v sobotu zvíťazili 3:0 (19, 17, 20) nad Slovinkami a spečatili celkový triumf v skupine.Víťazstvo slovenských junioriek zároveň dalo postupovú istotu Holanďankám, ktoré v konečnom poradí "íčka" obsadia 2. miesto bez ohľadu na výsledok ich večerného súboja s Grékyňami (19.00 h SELČ).Mladé Slovenky v sobotu potrebovali minimálne bod, teda zisk dvoch setov, aby mali postupovú istotu. Základnú úlohu splnili v najkratšom možnom čase.Slovensko ako víťaz kvalifikačnej I-skupiny bude súčasťou II. skupiny ME v Tirane, zmeria si sily s Tureckom, Ruskom, Srbskom, Francúzskom a druhým tímom z H-skupiny. V I. skupine v Drači figurujú domáce Albánsko, Poľsko, Taliansko, Bulharsko, Holandsko a pribudne víťaz "háčka".Dvaja najlepší postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečkach budú hrať o 5. až 8. miesto. Finalisti získajú miestenku na MS 2019 hráčok do 20 rokov. Prvenstvo obhajujú Rusky, ktoré predvlani triumfovali na šampionáte v Nitre a maďarskom Györi. Slovenky v domácom prostredí obsadili 6. pozíciu. Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia (SVF) na oficiálnej stránke.Michal Matušov, tréner SR: