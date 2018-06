Volejbalová Prievidza do novej sezóny aj s Mlynarčíkom a Prešinským

Dvadsaťšesťročný univerzál Mlynarčík je lučenecký rodák, v úvode kariéry pôsobil v COP Trenčín, následne zamieril do Chemesu Humenné (neskôr Chemes Spišská Nová Ves).

Volejbal 26. júna (TASR) - Úradujúci slovenský mužský volejbalový šampión VK Prievidza predstavil prvých hráčov, s ktorými sa dohodol na spolupráci pre sezónu 2018/19. V kvintete potvrdených mien sú štyria slovenskí reprezentanti - univerzál Peter Mlynarčík, blokári Radoslav Prešinský a Marek Ludha a nahrávač Martin Jančura, piatou tvárou je blokár Patrik Šimko.



Jančura, Ludha a Šimko boli v kádri Prievidze aj v uplynulej sezóne. Prešinský prichádza z tímu aktuálneho českého majstra VK ČEZ Karlovarsko a Mlynarčík z mužstva rakúskeho klubu Hypo Tirol AlpenVolleys Haching, ktorý v premiére v nemeckej Bundeslige vybojoval bronz. Jančura, Prešinský aj Mlynarčík boli súčasťou kádra SR v nedávnej Zlatej európskej lige.



Prešinský v Prievidzi hrával v sezóne 2014/15, klub vtedy v extralige získal bronz. Dvadsaťdeväťročný odchovanec nitrianskeho volejbalu predtým pôsobil aj vo Svidníku, po zastávke v Prievidzi odišiel do českej extraligy. Dva roky bol v AERO Odolena Voda, poslednú sezónu strávil v Karlovarsku a tešil sa z titulu. Predstavil sa na posledných dvoch európskych šampionátoch (2015, 2017).



Dvadsaťšesťročný univerzál Mlynarčík je lučenecký rodák, v úvode kariéry pôsobil v COP Trenčín, následne zamieril do Chemesu Humenné (neskôr Chemes Spišská Nová Ves). V humenskom drese v roku 2014 získal národné double. V rokoch 2015 - 2017 hrával za rakúsky SK Posojilnica Aich/Dob, vlani prestúpil do Innsbrucku a nemeckej Bundesligy. Nechýbal v nominácii trénera SR Andreja Kravárika na vlaňajší európsky šampionát v Poľsku. Informácie sú z webu Slovenskej volejbalovej federácie.