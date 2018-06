Radosová posilou Drážďan

Odchovankyňa prievidzského volejbalu sa presúva do Nemecka po dvoch rokoch v rumunskom CSM Bukurešť, v tejto sezóne v jeho drese získala titul aj národný pohár.

Drážďany 28. júna (TASR) - Líderka slovenskej volejbalovej reprezentácie Nikola Radosová sa stala novou posilou nemeckého klubu SC 1898 Drážďany. Bundesligista o angažovaní 26-ročnej smečiarky informoval vo štvrtok prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky.



Odchovankyňa prievidzského volejbalu sa presúva do Nemecka po dvoch rokoch v rumunskom CSM Bukurešť, v tejto sezóne v jeho drese získala titul aj národný pohár.



"Drážďany si pamätám spred ôsmich rokov, keď som ako hráčka rakúskeho SVS Post Schwechat proti nim nastúpila v Challenge Cupe. V pamäti mi utkvela výborná atmosféra v odvetnom súboji, vtedy som si povedala, že by som si tu raz chcela zahrať. Teraz táto možnosť prišla, teším sa, že opäť môžem pôsobiť v Bundeslige. Spravím maximum, aby som tímu pomohla k úspechom," citoval portál Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Radosovú, ktorá sa k tímu pripojí koncom augusta po reprezentačných povinnostiach.



Trénerom Drážďan je Alexander Waibl, tento klub viedol aj v dvojzápase proti Schwechatu. DSC v tom ročníku v Challenge Cupe triumfoval.



"Kariéru Nikoly som sledoval dlhý čas. Už v roku 2010 sme stáli na opačnej strane siete. Odvtedy prešlo veľa času a z Nikoly sa stala skvelá smečiarka. Veľmi dobrá po fyzickej stránke, technicky aj takticky na vysokej úrovni, veľmi nám pomôže. Navyše, hovorí perfektne po nemecky, takže usadenie sa v našom krásnom meste pre ňu bude jednoduchšie," konštatoval Waibl.



Radosová odštartovala svoju kariéru v Prievidzi, pokračovala v COP Nitra. V rokoch 2008-2013 pôsobila vo Schwechate a následne sa presunula do bundesligového SC Postupim, kde strávila dve sezóny (2013 - 2015).



Nasledoval rok v poľskom BKS Bielsko-Biala a dve sezóny v Bukurešti. Radosová nechýbala v nominácii nového talianskeho trénera Sloveniek Marca Fenoglia na nedávnu Zlatú európsku ligu a patrila k oporám. Drážďany v uplynulej sezóne v základnej časti obsadili 2. miesto, v semifinále play off však nestačili na neskoršieho majstra SC Schwerin.