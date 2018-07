Salanciová sa z majstrovského Strabagu sťahuje do poľského AZS Gliwice

Dvadsaťsedemročná smečiarka od decembra pôsobila v Strabagu VC Bratislava, pomohla mu k zisku slovenského double. Za februárové výkony získala ocenenie pre najlepšiu hráčku extraligy mesiaca.

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentantka Erika Salanciová si premiérovo vyskúša pôsobenie v Poľsku. Dohodla sa na spolupráci s účastníkom druhej najvyššej súťaže AZS Politechnika Slaska Gliwice. Informoval o tom web SVF.



Dvadsaťsedemročná smečiarka od decembra pôsobila v Strabagu VC Bratislava, pomohla mu k zisku slovenského double. Za februárové výkony získala ocenenie pre najlepšiu hráčku extraligy mesiaca.



"Po sezóne som rozmýšľala, či zostať na Slovensku alebo ísť do zahraničia - ak áno, tak jedine do Poľska, pretože som už nechcela experimentovať, ale hrať kvalitnú ligu a zároveň byť blízko domova s ohľadom na rodinu a priateľa," povedala Salanciová pre svf.sk.



Gliwice v tejto sezóne druhej najvyššej súťaže obsadili 8. miesto, vlani skončili na 5. pozícii. Pred novým ročníkom ohlásili útok na najvyššie priečky. "V klube chcú postúpiť do najvyššej súťaže, tak dúfam, že sa nám to podarí," dodala Salanciová.



V minulosti hrávala aj vo Francúzsku (TPM Racing Volley Toulon), Česku (VK Královo Pole Brno), Nemecku (VfB Suhl Lotto Thüringen) a Rakúsku (SVS Post Schwechat), na domácej scéne tiež v Slávii EU Bratislava a COP Nitra. Salanciová má na konte 64 reprezentačných štartov.