Slovenskí volejbalisti prehrali na ME hráčov do 18 rokov s Talianskom

Zverenci Erika Gábora v tabuľke II. skupiny obsadili posledné miesto.

Púchov 12. apríla (TASR) - Slovenskí volejbalisti do 18 rokov si na majstrovstvách Európy v Púchove pripísali piatu prehru. Zverenci Erika Gábora podľahli vo štvrtok favorizovaným Talianom 0:3 a v tabuľke II. skupiny obsadili posledné miesto. Záverečná časť turnaja sa uskutoční cez víkend v Zlíne.





ME volejbalistov do 18 rokov, Púchov, II. skupina:



Slovensko - Taliansko 0:3 (-11, -12, -20)