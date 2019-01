Volejbalistky SR spoznajú v stredu v Istanbule súperky na ME 2019

Zloženie košov pred žrebom:

Hostitelia: Turecko (A-skupina), Poľsko (B-skupina), Maďarsko (C-skupina), SLOVENSKO (D-skupina)



1. kôš: Srbsko, Rusko, Taliansko, Holandsko

2. kôš: Nemecko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko

3. kôš: Bielorusko, Ukrajina, Azerbajdžan, Francúzsko

4. kôš: Rumunsko, Španielsko, Fínsko, Portugalsko

5. kôš: Švajčiarsko, Slovinsko, Grécko, Estónsko

Bratislava 22. januára (TASR) - Stredajší žreb skupinovej fázy majstrovstiev Európy volejbalistiek EuroVolley 2019 určí súperky aj pre slovenské reprezentantky. Kontinentálny šampionát sa od 23. augusta do 8. septembra uskutoční v Turecku, Poľsku, Maďarsku a prvýkrát v histórii aj na Slovensku. Žreb je na programe o 12.00 h SEČ v paláci Basketmakers' Kiosk v Istanbule.Európsky šampionát sa premiérovo uskutoční v štyroch krajinách a po prvý raz s 24 účastníkmi. Počas žrebu vzniknú štyri šesťčlenné skupiny. Slovenky, ktoré sa na ME predstavia po desiatich rokoch a celkovo po štvrtý raz (2003, 2007, 2009, 2019), sú hostiteľkami D-skupiny. Turkyne budú bojovať v "áčku", Poľky v "béčku" a Maďarky v "céčku". Krajiny rozdelili do košov podľa európskeho rebríčka, ktorý bol aktuálny pred štartom kvalifikácie. V 1. koši sú Srbsko, Rusko, Taliansko a Holandsko, v 2. koši Nemecko, Belgicko, Bulharsko a Chorvátsko a v 3. koši Bielorusko, Ukrajina, Azerbajdžan a Francúzsko. Do výkonnostne nižších košov patria Rumunsko, Španielsko, Fínsko a Portugalsko (4. kôš), resp. Švajčiarsko, Slovinsko, Grécko a Estónsko (5. kôš).V skupine sa podľa predpisu nemôžu stretnúť finalistky ME 2017 Srbsko a Holandsko, to však je zaručené už ich pozíciou v najvyššom koši. Šampionát odohrajú v štyroch mestách: Ankare, Lodži, Budapešti a Bratislave. V šesťčlenných skupinách absolvuje každé družstvo päť súbojov, štyria najlepší z každej skupiny postúpia do osemfinále a od tejto fázy sa hrá na jeden zápas. Každá krajina hostí dva osemfinálové zápasy, štvrťfinále odohrajú v Turecku a Poľsku, semifinále a zápasy o medaily v Ankare.Nováčikmi šampionátu sú Portugalčanky a Estónky, z popredných krajín rebríčka chýba len desiate Česko, ktoré stroskotalo v kvalifikácii v skupine s Estónskom, Fínskom a Švédskom. Slovenky v predchádzajúcich troch kvalifikáciách (2013, 2015, 2017) neboli ďaleko od postupu na šampionát, ich púť sa skončila tesne pred úspechom - až v baráži. V Bratislave ich koncom augusta čaká návrat medzi elitu.