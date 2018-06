Volejbal: V pohárovej Európe dva ženské kluby, muži bez zástupcu

Rovnako ako v tomto ročníku bude mať SR zastúpenie v Challenge Cupe, teda v tretej najprestížnejšej súťaži.



Bratislava 13. júna (TASR) - Dva ženské kluby budú v sezóne 2018/2019 zastupovať Slovensko v kontinentálnych pohárových súťažiach pod hlavičkou Európskej volejbalovej konfederácie (CEV). Rovnako ako v tomto ročníku bude mať SR zastúpenie v Challenge Cupe, teda v tretej najprestížnejšej súťaži. V hierarchii sú pred ňou Liga majstrov, resp. majsteriek aj CEV Cup.



Do Challenge Cupu žien 2018/2019 sa prihlásili šampión Strabag Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava a vicemajster Slávia EU Bratislava, v súťaži štartovali aj v tejto sezóne. Slávia EU vypadla v 2. kole, Strabag FTVŠ UK dokráčal do osemfinálového 4. kola, v ktorom nestačil na favorizovaný Dinamo Krasnodar. O štart mal záujem aj bronzový tím z extraligy Volley project UKF Nitra, napokon sa však do súťaže neprihlásil. Žreb pohárových súťaží sa uskutoční vo štvrtok 28. júna v sídle CEV v Luxemburgu. Strabag a Slávia EU sa opäť predstavia aj v MEVZA Cupe, čo je súťaž pre kluby z krajín Stredoeurópskej volejbalovej oblastnej asociácie (MEVZA). Štart v európskom pohári je podmienkou účasti v MEVZA Cupe.



O účasť v novej edícii Challenge Cupu mužov prejavili záujem majster VK Prievidza, strieborný VKP Bystrina SPU Nitra a aj piaty v konečnom poradí extraligy VK KDS Šport Košice, do súťaže napokon nepodali prihlášku. V uplynulej sezóne sa v Challenge Cupe predstavili Nitrania (skončili v šestnásťfinálovom 3. kole), Košičania (šestnásťfinále) aj hráči TJ Spartak Myjava (2. kolo).