Volejbalisti Nitry porazili Prievidzu, rozhodne až 7. zápas

šiesty zápas finále play off extraligy:



VKP Bystrina SPU Nitra - VK Prievidza 3:0 (21, 23, 22)



89 minút, rozhodovali: Vaško a Daruľa, ČK: Kubš a tréner R. Nemec (Prievidza) za protesty, 800 divákov.



Nitra: Guzmán 6, Mačuha 8, Horník 13, Menner 10, Kašper 6, Zaťko 1, libero Ochodnický (Porubský, Kostoláni, Malina 1, Wawrzynczyk). Tréner: M. Kardo.



Prievidza: Javorčík 5, Roosewelt 6, Marcilio 18, Kubš 6, Ludha 5, Toobal 6, libero Ľ. Nemec (Laane 10, Jančura). Tréner: R. Nemec



/stav série: 3:3/

Vyjadrenia po zápase:

Marek Kardoš, tréner Nitry: "Škoda, že sme nehrali skôr takto, ale to je psychika. Boli sme zviazaní tými víťazstvami a nešlo to. Zmenili sme základnú zostavu, rotovanie hráčov a nakoniec sa chytili títo a potvrdzujú, že majú krátkodobú formu a ostatní im pomáhajú. To je dobré, pretože Prievidza má osmičku hráčov, ktorú nemôže až tak variovať a v tom sme lepší. Je to finále, ktoré spĺňa všetky parametre, ktoré si môže človek želať. Je to 3:3 a rozhodne posledný zápas, to je ideálne."



Richard Nemec, tréner Prievidze: "Dnes tomu chýbal objektívny výkon rozhodcov. Bojovali sme proti šiestim Nitranom na ihrisku a dvom na kolíkoch. Rozhodlo sa to v koncovkách a teraz je to vyrovnané 3:3. Ja len dúfam, že v poslednom zápase budú takí rozhodcovia, ktorí si dajú ruku na srdce a budú pískať fér. Veď hráme to pre ľudí, na to, aby sa zabávali športom."

Nitra 16. apríla (TASR) - Volejbalisti VKP Bystrina SPU Nitra triumfovali v šiestom zápase finále play off extraligy na domácej palubovke nad VK Prievidza 3:0 a vynútili si tak pokračovanie série na štyri víťazstvá. V nej obhajca titulu vyrovnal na 3:3, rozhodujúci duel je na programe v stredu 18. apríla o 18.00 h na štadióne víťaza dlhodobej časti extraligy i Slovenského pohára VK Prievidza.V nitrianskej Mestskej športovej hale to bola na začiatku bitka o každú loptu a zápas zdobili dlhé výmeny. V prvom sete mali mierne navrch domáci, ktorí dokázali súperovi niekoľkokrát odskočiť (9:6, 14:11), no hostia dokázali pri podaní Marcilia vyrovnať na 14:14. Potom si však opäť vypracovali náskok o štyri, keď po úspešnom dvojbloku bolo 20:16. Tento náskok si už dokázali udržať až do konca a prvý set vyhrali 25:21.V druhom viedli 4:2, no hostia otočili po ese Javorčíka a úspešnom útoku Marcilia na 6:4. Viac ako o dva body však súperovi neunikli a tak sa mužstvá opäť naťahovali o každú loptu. Po Mennerovom smeči bolo 12:12. Postupne prebrala opraty opäť Nitra, hostia si za stavu 13:15 zobrali timeout, ale ten nepomohol a Nitra mala trhák 17:13 i 22:18. Štvorbodový náskok si neudržala, po úspešnom bloku Marcilia bolo vyrovnané 22:22. Domáci ale koncovku setu zvládli a po smeči Guzmana ho vyhrali 25:23.Tretí set bol opäť veľmi vyrovnaný až do stavu 13:13, potom zabrali domáci a pri podaní Zaťka sa dostali do trháku 17:13. Prievidžania sa však nevzdávali a dokázali znížiť na 19:21 i 21:22. Domáci však premenili za stavu 24:22 hneď prvý mečbal a tretí set vyhrali 25:22. Vynútili si tak rozhodujúci siedmy zápas. Hostia dostali v treťom sete dve červené karty za protesty proti verdiktom rozhodcov, za stavu 3:2 pre Nitru Kubš a za stavu 13:15 aj tréner Richard Nemec.