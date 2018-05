Volejbalisti SR dosiahli v Zlatej Európskej lige prvý triumf

Zlatá Európska liga - muži:



A-skupina (Poprad)



Slovensko - Švédsko 3:1 (23, 18, -19, 16)

Zápas trval: 120 minút. Rozhodovali: Twardowski (Poľ.) a Höger (SR), 1100 divákov



SR: Prešinský, Mlynarčík, Kriško, Kohút, Jančura, Paták, liberá Turis a Vitko (J. Hriňák, M. Petráš, Ihnát, Firkaľ, Macko)

Švédsko: Lindberg, Nilsson, Gustavsson, Sundberg, Pettersson, Nielsen, libero Wijk Tegenrot (Lushtaku)

Poprad 23. mája (TASR) – Slovenskí volejbalisti vyhrali v stredajšom zápase 2. kola A-skupiny Zlatej Európskej ligy v Poprade nad Švédskom 3:1 a pripísali si do tabuľky prvé víťazstvo.V sobotu sa zverenci Andreja Kravárika predstavia v Aalste proti domácemu Belgicku (20.30 h).Začiatok duelu bol vyrovnaný, oba tímy zbierali bod po bode. Do náskoku sa ako prví dostali Švédi, keď dal eso Nielsen a v útoku sa presadil Lindberg - 12:16. Pri podaní Kriška znížili slovenskí volejbalisti na rozdiel jedného bodu - 17:18. Medzitým prišiel na ihrisko aj nahrávač Jakub Hriňák a odkrútil si tak reprezentačnú premiéru. O vyrovnanie sa postaral dvomi útokmi za sebou Petráš - 20:20. V koncovke zablokoval dlhú výmenu kapitán Kohút a Slováci si vypracovali prvý setbal - 24:23. Set ukončil esom Mlynarčík a Slováci ho vyhrali 25:23.V úvode druhého setu viedli Slováci po Kriškovom ese 4:2, ale potom o náskok prišli. Opäť ho však získali pri Patákovom podaní a vypracovali si vedenie 10:6. Po Mlynarčíkovom ese zvýšili domáci volejbalisti náskok na 14:8. Slováci držali opraty zápasu pevne v rukách a pri servise Jančuru vyhrávali 19:12. Aj tento set ukončili Slováci esom, postaral sa o to Firkaľ (25:18).Začiatok tretieho dejstva vychádzal lepšie Švédom, ktorým k tomu výrazne pomáhali chyby Slovákov. Severania viedli 13:8 a potom 16:9. Po peknej nahrávke Hriňáka a útoku Petráša znížili domáci reprezentanti na 14:19 a snažili sa ešte zvrátiť nepriaznivo sa vyvíjajúci set. To sa však nepodarilo, Švédi vyhrali 25:19 a znížili na 1:2.Vo štvrtom sete museli Slováci doháňať manko 4:6, rýchlo sa im to podarilo a vyrovnali na 7:7. Po ese Patáka už viedli 9:8. Druhá polovica setu patrila jasne Slovákom, ktorí boli dominantní v každej činnosti a po Kriškovom smeči viedli už 19:13. Záver setu domáci zvládli, vyhrali ho 25:16 a pripísali si do tabuľky prvé tri body.