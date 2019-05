Slovenky v Zlatej lige zvíťazili v ČR, rozhodol tajbrejk

Zlatá EL, A-skupina, 2. kolo:



Brno



Česko - Slovensko 2:3 (22, -23, -23, 10, -14)

119 minút, rozhodovali: Boulangerová (Belg.) a Buchar (ČR)



ČR: Mlejnková 7, Purchartová 11, Orvošová 5, Kossányiová 28, Trnková 6, Šmídová 4, libero Dostálová (Patočková 13, Kopecká 1, Hodanová 8, Vyklická 0, Holásková 0)



SR: Kostelanská 12, Herelová 17, B. Koseková 4, Radosová 14, Hrončeková 7, Šunderlíková 7, liberá Španková a Jančová (Hudecová 5, Szabóová 0, Palgutová 5, Ovečková 0, Kijaková 1).

Ďalší program SR v A-skupine Zlatej EL:



sobota 1. júna: Slovensko - Švédsko (Nitra, 15.00) - priamy prenos v RTVS (Dvojka)



sobota 8. júna: Švédsko - Slovensko (Umeaa, 17.00)



streda 12. júna: Slovensko - Česko (Humenné, 20.00) - priamy prenos v RTVS (Dvojka)



sobota 15. júna: Slovensko - Ukrajina (Poprad, 15.30) - priamy prenos v RTVS (Dvojka)

Brno 29. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky zvíťazili v ich druhom vystúpení v tohtoročnej Zlatej európskej lige. Po sobotnej prehre na pôde Ukrajiny 0:3 vyhrali v stredu v 2. kole základnej A-skupiny v Brne nad Českom 3:2. Zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia sa najbližšie stretnú v ZL v sobotu 1. júna v Nitre so Švédkami.V úvode sa v útoku viac presadzovali domáce hráčky, po smeči Mlejnkovej viedli 7:3. Slovenky pri podaní Hrončekovej znížili na 6:7, o chvíľu však po bodovej šnúre Češiek prehrávali 7:13. V koncovke viackrát pomohla striedajúca Hudecová, ale Češky vyrovnanie nepripustili a blokom premenili prvý setbal - 25:22. Na začiatku druhej časti nad sieťou viackrát "" Radosová, a keď sa pridala Šunderlíková, Slovenky viedli 8:5. Po ďalšej vydarenej pasáži s bodmi Herelovej a Kostelanskej získali slovenské volejbalistky o šesť bodov (13:7), ale Češky dokázali znížiť na 12:14 a neskôr manko zmazať (19:19), Slovenky ale záver zvládli. V úvode tretieho setu Kostelanskej "" poslala z palubovky čerstvú českú Volejbalistku roka Mlejnkovú (8:5). Rovnakým pomerom ovládli Slovenky aj tretí set, no vo štvrtom kraľovali domáce a získali ho na 10.Pred tajbrejkom sa Slovenky vrátili k základnej zostave a po smeči Radosovej viedli 6:3. Češky vyrovnali (6:6), ale Kostelanská pred výmenou strán blokom získala brejk - 8:6. Pri servise kapitánky Šmídovej Češky otočili na 9:8, ale do trháku sa nedostali (11:11). Slovenky v koncovke pri podaní Kosekovej opäť získali výhodu (13:12) a o chvíľu aj mečbal (14:13), Kostelanskej smeč sa však do ihriska nezmestil (14:14). Ďalšiu príležitosť už Slovenky využili po "" (16:14) a tešili sa z triumfu 3:2.