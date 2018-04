Volejbalisti Prievidze získali premiérový majstrovský titul

VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra 3:1 (19, 24, -13, 16)



109 minút, rozhodovali: Mokrý a Porvazník



/konečný výsledok série 4:3, Prievidza získala titul/

Prievidza 18. apríla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza získali premiérový majstrovský titul v slovenskej extralige. V stredajšom rozhodujúcom siedmom stretnutí finále play off zdolali na vlastnej palubovke VKP Bystrina SPU Nitra 3:1 a na zápasy triumfovali 4:3. Prievidza sa v tejto sezóne radovala aj v pohári a po ligovom úspechu môže oslavovať slovenské double.7. zápas finále play off extraligy volejbalistov:Hostia sa v úvode dostali do trojbodového náskoku, domáci ich však nepustili do výraznejšieho trháku a prvýkrát v rozhodujúcom stretnutí viedli 6:5. Stav 9:9 bol posledný remízový v úvodnom sete, za prispenia Laaneho, ktorý sa prezentoval troma bodmi za sebou, sa domáci odpútali na rozdiel šiestich (15:9), ba aj siedmich bodov (17:10). Nitrania nezabalili set, ale zvrátiť ho už nedokázali, Prievidžania zužitkovali zásluhou Kubša tretí setbal a dejstvo si pripísali za 27 minút pomerom 25:19.Domáci vstúpili do druhého setu suverénne a po neúspešnom útoku hosťujúceho Reháka viedli už 6:0. Hostia prvýkrát zabodovali až za tohto nepriaznivého stavu, no nenadviazali dlhšou šnúrou a prehrávali aj 2:9. Manko sa im potom predsa podarilo nielen znížiť, ale aj zmazať na 10:10. Prievidza prerušila sériu protivníka vďaka Kubšovi a od tohto momentu sa mužstvá striedali v bodovaní častejšie. O viac bodov viedla opäť Prievidza (17:14 či 19:16), Nitra sa však aj tentoraz vrátila do hry na 19:19. Domácim pomohli chybná nahrávka hosťujúceho Guzmana a eso Marcilia (22:20), za stavu 22:22 vybojovali peknú výmenu a dopracovali sa k setbalu (24:23). Ten ešte nepremenili, ale druhý už zásluhou Laaneho áno a vyrovnanejší 31-minútový set dotiahli do úspešného konca 26:24.Prievidžanom chýbal k majstrovským oslavám už len jediný set, no Nitra na rozdiel od predchádzajúceho zachytila začiatok dejstva. Hostia sa najprv držali mierne v popredí a potom viedli aj o osem bodov, Porubský ich v tejto fáze potiahol dvoma esami za sebou. Nitrania postupne zvýšili náskok na deväť, desať až jedenásť bodov (24:13). Nepremrhali hneď prvú setbalovú príležitosť na predĺženie duelu a po 23 minútach získali set 25:13.Nitrania si fazónu z tretieho dejstva preniesli aj do úvodu ďalšieho, ich súper zabodoval, až keď zaostával 0:4. Hostia prišli o neveľký náskok, keď sa domáci dotiahli na 8:8. Prievidza však potom prebrala iniciatívu a prepracovala sa do vedenia. Od stavu 15:9 už vzhliadala majstrovskú koncovku a naďalej za ňou smerovala (17:9 či 19:11). Nitra ešte zvládla náročnú výmenu a priblížila sa na šesť bodov, ale to bolo z jej strany všetko. Domáci si pripísali 28-minútový set pomerom 25:16 a v hale mohli vypuknúť majstrovské oslavy.hlasy po zápase: