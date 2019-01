Volejbalisti spoznali v stredu po žrebe v Bruseli súperov ME 2019

Slováci, ktorí sa na ME predstavia po siedmy raz v sérii a celkovo jubilejný desiatykrát, figurujú v 3. koši spoločne s Estóncami, Turcami a Portugalčanmi.

Brusel 15. januára (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti spoznajú v stredu večer svojich súperov v skupinovej fáze septembrových majstrovstiev Európy 2019 (12. - 29. 9.). Žreb európskeho šampionátu, ktorý sa premiérovo uskutoční v štyroch krajinách a po prvý raz s 24 účastníkmi, je na programe o 18.30 h v bruselskom Atómiu. Hostiteľmi ME sú Francúzsko, Slovinsko, Belgicko a Holandsko.



Počas žrebu v Atómiu vzniknú štyri šesťčlenné skupiny. Slováci, ktorí sa na ME predstavia po siedmy raz v sérii a celkovo jubilejný desiatykrát, figurujú v 3. koši spoločne s Estóncami, Turcami a Portugalčanmi. Krajiny rozdelili do košov podľa európskeho rebríčka, ktorý bol aktuálny pred štartom kvalifikácie. V 1. koši sú Rusko, Srbsko, Poľsko a Taliansko, v 2. Bulharsko, Nemecko, Fínsko a Česko. Do výkonnostne nižších košov patria Španielsko, Ukrajina, Grécko a Macedónsko (4. kôš), resp. Bielorusko, Čierna Hora, Rumunsko a Rakúsko (5. kôš). Kvarteto hostiteľov už je priradené ku konkrétnym skupinám - Francúzi sa predstavia v "áčku", Belgičania v "béčku", Slovinci v "céčku" a Holanďania v "déčku".



Jediným obmedzením žrebu je skutočnosť, že sa v skupine nemôžu stretnúť finalisti uplynulého európskeho šampionátu Rusko a Nemecko. Priamy prenos zo žrebu je možné od 18.30 h sledovať prostredníctvom webu EuroVolleyTV a na facebookovej stránke EuroVolley.



Skupinovú fázu odohrajú v šiestich mestách: Montpellieri (A-skupina), Bruseli a Antverpách (B-skupina), v Ľubľane (C-skupina), Rotterdame a Amsterdame (D-skupina). V šesťčlenných skupinách na každého účastníka čaká päť súbojov, štyria najlepší z každej skupiny postúpia do osemfinále. Osemfinálové a štvrťfinálové duely hostia Nantes, Ľubľana, Antverpy a Apeldoorn. Semifinálové stretnutia sa uskutočnia v Ľubľane a Paríži, vo francúzskej metropole následne turnaj vyvrcholí zápasmi o medaily.



Nováčikmi šampionátu aj vďaka rozšíreniu počtu účastníkov sú Čiernohorci a Macedónci, nechýba žiadna z popredných krajín "starého kontinentu". Zverenci Andreja Kravárika triumfovali v kvalifikačnej C-skupine, za sebou nechali Čiernohorcov, Moldavcov aj Islanďanov. Slováci na uplynulých dvoch európskych šampionátoch (Poľsko 2017, Bulharsko a Taliansko 2015) nepostúpili zo základnej skupiny do play-off o štvrťfinále, v kľúčových súbojoch vtedy podľahli Čechom, resp. Fínom. Najlepší výsledok dosiahli v roku 2011, keď v "skupine smrti" v Prahe triumfovali pred Bulharmi, Poliakmi a Nemcami, napokon obsadili 5. miesto.



Informácie sú z webu Slovenskej volejbalovej federácie.





Zloženie košov pred žrebom:

Hostitelia: Francúzsko (A-skupina), Belgicko (B-skupina), Slovinsko (C-skupina), Holandsko (D-skupina)



1. kôš: Rusko, Srbsko, Poľsko, Taliansko



2. kôš: Bulharsko, Nemecko, Fínsko, Česko



3. kôš: Estónsko, SLOVENSKO, Turecko, Portugalsko



4. kôš: Španielsko, Ukrajina, Grécko, Macedónsko



5. kôš: Bielorusko, Čierna Hora, Rumunsko, Rakúsko