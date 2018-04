Volejbalistky SR19 prehrali v kvalifikácii ME s Tureckom

Slovensko - Turecko 0:3 (-26, -14, -15)



94 minút, rozhodovali: Balandžič (Srb.) a Kolos (Bos. a Herc.), 400 divákov.



SR: Erteltová 0, Fričová 1, Beneková 3, Jelínková 7, Bodnárová 6, Herdová 1, libero Bojňanská (Kubová 0, Kupčiová 0, Kvasnová 0, Hrušecká 1)

Chorvátsko "19" - Španielsko "19" 3:1 (-16, 21, 19, 16)

Najbližší program E-skupiny:



sobota 28. apríla: Španielsko "19" - Slovensko "19" (17.30), Chorvátsko "19" - Turecko "19" (20.00)



nedeľa 29. apríla: Španielsko "19" - Turecko "19" (15.00), Slovensko "19" - Chorvátsko "19" (20.00)



Humenné 27. apríla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov prehrali v úvodnom zápase na turnaji 2. kola kvalifikácie majstrovstiev Európy v Humennom s favorizovaným Tureckom 0:3. V prvom sete viedli zverenkyne Michala Matušova 19:13 a 23:21, potom nevyužili dva setbaly a napokon nezískali ani set.Slovenky nastúpia na svoj druhý duel E-skupiny proti Španielsku v sobotu o 17.30 h. Informovala o tom oficiálna webstránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Kvalifikácia ME do 19 rokov - 2. kolo:Hlasy po zápase (zdroj: svf.sk):ďalší výsledok:tabuľka E-skupiny:1. Turecko 1 1 0 3:0 32. Chorvátsko 1 1 0 3:1 33. Španielsko 1 0 1 1:3 04. Slovensko 1 0 1 0:3 0