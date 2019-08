Volejbalový prezident Kraščenič má pred začiatkom ME niekoľko želaní

Prvý muž slovenského volejbalu si želá, aby sa tento šport dostal pod kožu čo najväčšiemu počtu fanúšikov.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Zorganizovať šampionát bez ťažkostí a okoreniť ho športovým úspechom. To je želanie prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie Martina Kraščeniča pred blížiacimi sa ME žien na Slovensku (23. augusta - 1. septembra). Okrem toho si prvý muž slovenského volejbalu želá, aby sa tento šport dostal pod kožu čo najväčšiemu počtu fanúšikov.



Do otvorenia šampionátu, ktorý Slováci organizujú spolu s Tureckom, Maďarskom a Poľskom, zostáva 8 dní. Európska volejbalová konfederácia (CEV) rozhodla o dejiskách vo februári 2018. Jedným z organizátorov prestížneho podujatia bola pôvodne Česká republika, ale jej miesto napokon zaujalo Slovensko. "Nechcem si privlastňovať zásluhy svojho predchodcu a vedenia federácie. Oni zabezpečili možnosť uchádzať sa o takúto akciu, bol to niekoľkoročný lobing. Mne sa to teda poradilo v čase, keď som sa stal prezidentom. Pripojil som sa však k predchádzajúcemu súhlasu, keď sa rozhodovalo o tom, či na Slovensku ME urobíme. Mohol som nesúhlasiť, ale išiel by som sám proti sebe a bolo by to v rozpore s mojou filozofiou propagovať šport akokoľvek. ME sú jedna z najlepších foriem, ako dostať volejbal na všetky úrovne medzi mládež a to aj do odľahlých klubov. A samozrejme chceme dostať volejbal aj medzi fanúšikov, ktorí ním nežijú každý deň. Snažíme sa ovplyvniť touto formou úplne všetkých," povedal pre TASR Kraščenič.



SVF operovala v príprave na ME s rozpočtom od 500.000 eur do jedného milióna, konečný sumár bude známy neskôr. "Je to podujatie, ktoré je rádovo v státisícoch, na napríklad v Poľsku to ide aj cez milión. Záleží len na náš, ako udržíme pod kontrolou náklady. Zatiaľ sa nám to darí. Očakávame pri súhre náhod a šťasteny aj športový úspech, to by nám tieto ME pomohli skvelo predať," dodal Kraščenič.



Na priebeh šampionátu sa príde do slovenskej metropoly pozrieť aj prezident CEV Aleksandar Boričič. Aj on má pomôcť k propagácii slovenského volejbalu. "My sme o jeho účasť požiadali už dávnejšie. Príde k nám z Budapešti, kde sa konajú zápasy C-skupiny. Je na nás, aký nevolejbalový program mu pripravíme. Mal by byť u nás 4 až 5 dní. Chceme dohodnúť audienciu u prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela, ale chceme ho dostať aj do štátnych inštitúcií k pani ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej, či na pôdu parlamentu. Chceme prediskutovať témy o rozvoji športu," prezradil prezident SVF.



Organizátori pred začiatkom ME evidujú aj zvyšujúci sa záujem fanúšikov o zápasy, ozvali sa aj zo zahraničia. V Bratislave sa okrem Slovenska predstavia reprezentácie Ruska, Nemecka, Bieloruska, Španielska a Švajčiarska. "Mali sme niekoľko požiadaviek o vstupenky, pri Rusku, či Bielorusku sa ozvali aj ambasády. Ale máme ohlásené aj fankluby. Ďalšie lístky si fanúšikovia budú kupovať sami na mieste, logicky podľa toho, či sa ich tímom bude dariť."



Kraščenič prevzal žezlo prezidenta SVF v decembri 2017, na tomto poste vymenil Ľubora Halandu. Šéf zväzu chce, aby šampionát prebehol bez problémov. "Nemusí to vôbec súvisieť s organizáciou a financiami. Môže sa stať nejaké nehoda, zranenie, tomu by sme sa radi vyhli. Samozrejme sa budeme modliť, aby sa našim dievčatám športovo darilo a aby po každej stránke podujatie vyšlo. Bude ma tešiť, keď sa všetko podarí, mojim želaním je postúpiť zo skupiny, prípadne dosiahnuť nejaký zaujímavý výsledok. A ako som povedal, dostať volejbal medzi ľudí," uzavrel v rozhovore pre TASR.