Volko po historickom úspechu na MS: Ešte si to asi neuvedomujem

Na snímke trénerka slovenského šprintéra Jána Volka Naďa Bendová počas tlačovej konferencie po prílete z halových majstrovstiev sveta 2018 v Birminghame v Bratislave 5. februára 2018. Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 5. marca (TASR) - Šiesty najrýchlejší muž z atletických halových majstrovstiev sveta je doma. Šprintér Ján Volko dosiahol na podujatí v anglickom Birminghame vo svojej disciplíne najväčší úspech slovenskej histórie, keď v nedeľňajšom finálovom behu na 60 metrov finišoval ako najrýchlejší Európan s odstupom 22 stotín na suverénneho Američana Christiana Colemana.Vo finále zabehol čas 6,59 sekundy, ktorým len o dve stotiny zaostal za svojím osobným maximom.povedal na pondelňajšej tlačovej konferencií.Spokojnosťou žiarila aj jeho trénerka Naďa Bendová.Dvadsaťjedenročný šprintér nadviazal šiestym miestom na HMS na svoje minuloročné výborné výsledky. Na halovom európskom šampionáte v Belehrade získal striebro, v lete na ME atlétov do 23 rokov v poľskej Bydgoszczi pridal do medailovej zbierky ďalšie striebro v behu na 100 m a na dvojnásobnej trati zlato. Na Svetovej univerziáde na Taiwane si na dvojstovke vybojoval bronz.