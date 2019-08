Volko postúpil do finále v 1. lige ME družstiev na 100 m

Do finále postúpili traja najlepší šprintéri z oboch rozbehov, osmičku doplnili dvaja s najrýchlejšími časmi. V prvom rozbehu zvíťazil Emre Zafer Barnes z Turecka časom 10,60.

Sandnes 9. augusta (TASR) - Slovenský atlét Ján Volko postúpil do finále v 1. lige ME družstiev v behu na 100 metrov. V nórskom Sandnese zabehol v druhom rozbehu čas 10,59 s a obsadil druhé miesto. Triumfoval Holanďan Hensley Paulina v čase 10,51.



Do finále postúpili traja najlepší šprintéri z oboch rozbehov, osmičku doplnili dvaja s najrýchlejšími časmi. V prvom rozbehu zvíťazil Emre Zafer Barnes z Turecka časom 10,60.



Vo finále sa predstaví aj Stanislava Lajčáková. Šprintérka z klubu ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica zabehla v 1. rozbehu na 100 metrov prekážok čas 13,92 s, čo jej zabezpečilo tretie miesto a nebude chýbať medzi najlepšou osmičkou. Najlepší čas zabehla Holanďanka Nadine Visserová (13,20) v druhom rozbehu.



Vďaka času si finálovú účasť zabezpečila aj ďalšia Slovenka Monika Weigertová. V druhom rozbehu na 100 metrov obsadila nepostupovú 5. priečku, no čas 12,06 s jej napokon stačil na finále. V rozbehoch bola najrýchlejšia Portugalčanka Lorene Dorcas Bazolová (11,52).