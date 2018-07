Volko prekonal rekord SR na dvojstovke časom 20,24

Nedeľné výsledky



ženy



200 m: 1. Alexandra Bezeková (Atletika Košice) 23,28, 2. Iveta Putalová (Dukla B. Bystrica) 23,94, 3. Patrícia Garčárová (Tatran Sp.N.Ves) 24,83



400 m: 1. Alžbeta Kubaščíková 1:00,69, 2. Romana Markovičová (obe Spartak Dubnica) 1:04,45, 3. Luciána Jencaková (Tatran Sp.N.Ves) 1:09,79



1500 m: 1. Katarína Beľová (AK ZŤS Martin) 4:33,15, 2. Lucia Vlčáková (Dukla B. Bystrica) 4:38,97,3. Lucia Keszeghová (Inter-SC Bratislava) 4:40,46



400 m prek.: 1. Daniela Ledecká (ŠOG Nitra) 59,01, 2. Karin Svrčková (STU Bratislava) 66,10, 3. Lucia Matejíčková (obe STU Bratislava) 66,37



výška: 1. Tatiana Dunajská (Dukla B. Bystrica) 175, 2. Simona Butkovská (STU Bratislava) 165, 3. Miroslava Kažimírová (UK Bratislava) 160



disk: 1. Ivana Krištofičová (UK Bratislava) 47,34, 2. Karolína Smreková (AC Malacky) 42,13, 3. Barbora Jakubcová (Atletika Košice) 41,97



muži



200 m: 1. Ján Volko (BK hraj na tie nohy) 20,24, 2. Šimon Bujna (UK Bratislava) 20,67, 3. Máté Kišš (TU Košice) 21,12



400 m: 1. Denis Danáč 48,40, 2. Matúš Talán (obaja Stavbár Nitra) 49,34, 3. Patrik Dömötör (Olympia Galanta) 49,45



1500 m: 1. Jozef Repčík (BK hraj na tie nohy) 3:56,72, 2. Jozef Pelikán (UK Bratislava) 3:57,17, 3. Peter Kováč (STU Bratislava) 3:58,22



400 m prek.: 1. Martin Kučera (BK hraj na tie nohy) 51,51, 2. Matej Baluch (Slávia Sp.N.Ves) 54,73, 3. Marco Adrien Drozda (UK Bratislava) 55,79



diaľka: 1. Jakub Jakubinec (Dukla B. Bystrica) 726, 2. Ján Šuba 715, 3. Jakub Benda (obaja Stavbár Nitra) 710



guľa: 1. Robert Löbb (ŠOG Nitra) 15,64, 2. Nikolas Broš (ŠOG Nitra) 15,63, 3. Roman Vida (UK Bratislava) 12,52

Trnava 8. júla (TASR) - Majstrovstvá Slovenska atlétov na trnavskom Mestskom štadióne Antona Hajmássyho ozdobil v nedeľu slovenský rekord Jána Volka v behu na 200 m časom 20,24.Veľkú časť disciplín ovplyvnil vietor, no v regulárnej sile +1,6 m/s fúkal pri finálovom behu na 200 m, v ktorom Volko vytvoril nový slovenský rekord 20,24 (predtým 20,33 na ME-23 v Bydgoszczi'17). Volko mal výborný štart s reakciou 0,179 a zvíťazil s jasným náskokom. Pozoruhodný čas však dosiahol aj druhý Šimon Bujna, výkonom 20,67 splnil limit na ME v Berlíne (20,90) a navyše si vytvoril osobný rekord, keď prvýkrát prelomil, a to výrazne, hranicu 21 sekúnd. Bujna sa stal 16. slovenským atlétom, ktorý naplnil normu EA na ME v Berlíne.