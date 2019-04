VIDEO: Volkov najbližší cieľ je univerziáda

Slovenský šprintér sa bude pripravovať v Monte Gordo v Portugalsku, kde strávi takmer mesiac.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko má za sebou úspešnú halovú časť sezóny. Na ME v Glasgowe získal napriek zdravotným problémom zlatú medailu na 60 m. Jeho ďalším cieľom v letnej časti ročníka je kvalifikácia na univerziádu v Neapole, ktorá sa začne 3. júla. Pripravovať sa bude v Monte Gordo v Portugalsku, kde strávi takmer mesiac.



Vyrovnať sa musí s komplikáciami spojenými so svalovým zranením, ktoré ho sprevádzalo celú zimu. Podľa lekárov je už síce zdravý, ale nabral časový sklz v príprave. "Teoreticky je v poriadku. Dostali sme povolenie ísť do plnej záťaže, ale až potom sa ukáže ako sa bude Janko cítiť. Nabrali sme osemtýždňový sklz v tréningu a musíme zmeniť plány, aby sme naladili formu na univerziádu. Či sa nám to podarí je však otázne, keďže musíme pozmeniť program prípravy a niektoré veci nám z nej vypadnú," povedala na utorkovom mediálnom stretnutí Volkova trénerka Naďa Bendová.







Ešte pred odchodom do Portugalska si Volko vyskúšal aj vytrvalostné disciplíny. Pred dvoma týždňami absolvoval štafetu na ČSOB maratóne a minulý víkend sa predstavil na Národnom behu Devín - Bratislava. "Bolo to náročné, hoci nehovorím, že som nikdy nebežal dlhšie trasy. Podobné tréningy mám pred každou sezónou, a práve preto som štartoval. Nepatrí to medzi moje srdcovky, ale v rámci tréningu je to potrebné," uviedol Volko. Pozitívom preňho je, že náročné podujatia sa nepodpísali na jeho zdraví, a zdá sa, že zložité obdobie lemované zdravotnými ťažkosťami má za sebou: "Cítim sa dobre, aj keď mierne unavený. Mám za sebou náročnejšie tréningy. Zatiaľ neviem, či som to nechal za sebou, uvidí sa po prvých šprintérskych tréningoch. Všetci usilovne pracujeme na tom, aby sme odstránili príčinu zdravotných problémov."



Na juhu Európy pobudne s tímom do 16. mája a o mesiac ho čakajú prvé súťažné vystúpenia. "Spravíme všetko, aby prvým štartom bol míting P-T-S v Šamoríne, ktorý bude 15. júna, potom 20. júna nasleduje Zlatá tretra. Uvidíme, či sa nám podarí splniť nominačné kritériá na univerziádu, pretože nebudeme mať veľa času. Žiaľ, vynecháme úvod sezóny - 1. kolo českej extraligy, kde sme zvykli splniť limit. Tento raz to bude väčší stres," dodala Bendová.