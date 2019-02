Volkova obhajoba striebra na halových ME je ohrozená zranením

Sám šprintér odhadol šance na nastúpenie do sobotňajších rozbehov 50:50.

Bratislava 27. februára (TASR) - Krátko pred odchodom slovenských atlétov na halové ME v Glasgowe prišla z ich tábora nepríjemná správa, zdravotné problémy pribrzdili šprintérskeho rekordéra Jána Volka. Toho po triumfe na februárovom domácom šampionáte v bratislavskom Eláne opäť začal trápiť ľavý zadný stehenný sval. Jeho štart v škótskej metropole je tak ohrozený.







Bolesť v spodnej časti svalu sa po prvý raz objavila už o osem dní skôr po druhej priečke na mítingu IAAF World Indoor Tour v Madride, kde si na 60 m zabehol sezónne maximum 6,58. "Nie je to príjemné pre nikoho z nás. Ocitli sme sa v situácii, v akej ešte nikdy doteraz. Naozaj nevieme odhadnúť, čo môžeme v Glasgowe čakať. Môže to dopadnúť výborne, no môže sa stať aj to, že Janko na šesťdesiatku nenastúpi. Preto si nedávame nijaké ciele, ideme postupne, krok za krokom. Máme ešte tri dni do rozbehov, verím, že to napokon predsa len bude dobré," uviedla na stredajšom brífingu pred odletom výpravy na HME Volkova trénerka Naďa Bendová.



Obhajca senzačného striebra z Belehradu 2017 na 60 m je stále optimista, hoci sa do takejto situácie dostal prvýkrát v kariére. "Nehodnotím to nejako negatívne, ak by som mal roztrhnutý sval a nemohol na to stúpiť a chodiť, bolo by to jasné. Nie je to však zasa extrémne vážne. Tento sval vyvíja dosť veľký tlak pri štarte a jednoducho je to namáhané. Stať sa môže všetko. Zatiaľ to tréningy vydržalo, hoci sme nešli naplno. Po včerajšom tréningu (pozn. utorňajšom), kde to naozaj dopadlo dobre, si myslím, že tá šanca, že nastúpim je veľká. Samozrejme, rovnako veľká je aj, že nenastúpim," povedal 22-ročný Volko.



Trénerka Bendová vysvetlila príčinu zranenia. "Je to zranenie, ktoré je spôsobené brzdením a silami, ktoré sú pri spätnom náraze. Halová sezóna je špecifická tým, že sa behá v oblúkoch a ováloch a organizmus je zaťažený iným spôsobom. Navyše pri brzdení je rôzna dĺžka v rôznych halách. Vždy som si hovorila, že ako sa tam šprintéri hádžu do matracu, no robia to všetci. Zaťaženie a intenzita v príprave aj pretekoch sú extrémne," povedala trénerka a priblížila aj jej prognózu Volkovho štartu: "Priznám sa, že v tomto som v našom tíme najväčší skeptik. Silu mi dáva Jankova viera, že chce a bojuje. Som opatrnejšia a nie som človek, čo riskuje. Jediné čo si prajem je, aby bola nedeľa a aby bol Janko zdravý a aby sa to nezhoršilo. Robíme všetko preto, aby na štart nastúpil."



Sám šprintér odhadol šance na nastúpenie do sobotňajších rozbehov 50:50. "Nebudem presne hovoriť, či sa to podarí, lebo je to ešte budúcnosť a sám netuším, čo bude v sobotu a ako to prebehne. Ja sa o to rozhodne pokúsim a dám do toho všetko, čo sa bude dať. Nie sú to posledné majstrovstvá Európy. Je to pre mňa niečo nové, je to skúsenosť. Z každej situácie sa človek učí a niečo cenné do života si odnesie. Budeme vedieť ako reagovať v budúcnosti pri takýchto typoch zranení, keď sa niečo ozve."



Okrem Volka sa na šampionáte predstavia aj jeho krajania Šimon Bujna (60 m), Lukáš Beer a Matúš Bubeník (obaja výška), Tomáš Veszelka (trojskok), resp. Monika Weigertová (60 m), Iveta Putalová (400 m), Alexandra Štuková) a Stanislava Lajčáková (60 m prek.)